Эффект бутылочного горлышка "задушил" неандертальцев около 110 тыс. лет назад

Исследователи считают, что популяция неандертальцев пострадала от генетического апокалипсиса.

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Ученые считают, что неандертальцы могли вымереть намного раньше, чем принято считать, пишет LiveScience.

Авторы нового исследования обнаружили, что около 110 тыс. лет назад неандертальцы столкнулись лицом к лицу с так называемым эффектом бутылочного горлышка. В этот период было уничтожено генетическое разнообразие ближайших родственников человека.

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Эффект бутылочного горлышка в популяции появляется, когда происходит внезапное сокращение генетической изменчивости внутри вида. Такое происходит из-за ряда процессов, таких как изменения климата, охота, геноцид. В итоге популяция может оказаться больна или очутиться на грани вымирания.

Ученые обнаружили подобное бутылочное горлышко, проанализировав изменения в форме внутреннего уха неандертальцев с течением времени.

При анализе внутреннего уха неандертальцев ученые обнаружили, что в черепах, датируемых началом позднего плейстоцена, наблюдалось резкое снижение вариаций в этой кости.

Обычно сравнение древних образцов ДНК помогает исследователям определить, когда возникали узкие места. Но в этом случае команда использовала сниженную вариацию в слуховых костях неандертальцев в качестве косвенных данных. Они сосредоточились на полукружных каналах, наборе костных трубок во внутреннем ухе, которые полностью сформированы при рождении. В течение жизни эти каналы заполнены жидкостью, помогая поддерживать равновесие и обнаруживать движения головы, такие как встряхивание или кивание. Поскольку полукружные каналы эволюционно "нейтральны", так как их изменения не влияют на выживание человека, отслеживание тонких различий в каналах с течением времени может пролить свет на размер и разнообразие прошлой популяции.

Используя КТ-сканирование, исследователи изучили полукружные каналы 30 неандертальцев из трех временных периодов: 430 000 лет, 120 000 лет, и 64 000–40 000 лет назад.

Этот анализ показал, что группа поздних неандертальцев имела значительно меньшую изменчивость в костях внутреннего уха, чем более ранние группы, что привело исследователей к выводу, что генетическое событие бутылочного горлышка произошло позднее, чем 120 000 лет назад.

"Включая окаменелости из широкого географического и временного диапазона, мы смогли составить полную картину эволюции неандертальцев. Сокращение разнообразия между ранними и поздними неандертальцами является убедительным доказательством события бутылочного горлышка", — заявила соавтор исследования Мерседес Конде-Вальверде, биологический антрополог из Университета Алькала в Испании.

Результаты хорошо согласуются с предыдущими открытиями о неандертальцах, такими как сокращение популяции европейских неандертальцев. Но неясно, справедлива ли та же закономерность для юго-западных азиатских неандертальцев, которые жили в Шанидаре в Иракском Курдистане, поскольку их черепа не были доступны для анализа.

Напомним, некоторые ученые считают, что неандертальцы на самом деле никогда не вымирали. Исследователи смогли подтвердить давнюю теорию о том, что исчезновение неандертальцев не было таким ужасным, как его рисуют.