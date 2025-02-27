Ефект пляшкового горлечка "задушив" неандертальців близько 110 тис. років тому

Дослідники вважають, що популяція неандертальців постраждала від генетичного апокаліпсиса.

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Вчені вважають, що неандертальці могли вимерти набагато раніше, ніж заведено вважати, пише LiveScience.

Автори нового дослідження виявили, що близько 110 тис. років тому неандертальці зіткнулися віч-на-віч із так званим ефектом пляшкового горлечка. У цей період було знищено генетичну різноманітність найближчих родичів людини.

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Ефект пляшкового горлечка в популяції з'являється, коли відбувається раптове скорочення генетичної мінливості всередині виду. Таке відбувається через низку процесів, таких як зміни клімату, полювання, геноцид. У підсумку популяція може виявитися хворою або опинитися на межі вимирання.

Учені виявили подібне пляшкове горлечко, проаналізувавши зміни у формі внутрішнього вуха неандертальців із плином часу.

Під час аналізу внутрішнього вуха неандертальців учені виявили, що в черепах, датованих початком пізнього плейстоцену, спостерігалося різке зниження варіацій у цій кістці.

Зазвичай порівняння стародавніх зразків ДНК допомагає дослідникам визначити, коли виникали вузькі місця. Але в цьому випадку команда використовувала знижену варіацію в слухових кістках неандертальців як непрямі дані. Вони зосередилися на півколових каналах, наборі кісткових трубок у внутрішньому вусі, які повністю сформовані при народженні. Протягом життя ці канали заповнені рідиною, допомагаючи підтримувати рівновагу і виявляти рухи голови, такі як струшування або кивання. Оскільки півколові канали еволюційно "нейтральні", оскільки їхні зміни не впливають на виживання людини, відстеження тонких відмінностей у каналах з плином часу може пролити світло на розмір і різноманітність минулої популяції.

Використовуючи КТ-сканування, дослідники вивчили півколові канали 30 неандертальців із трьох часових періодів: 430 000 років, 120 000 років, і 64 000-40 000 років тому.

Цей аналіз показав, що група пізніх неандертальців мала значно меншу мінливість у кістках внутрішнього вуха, ніж більш ранні групи, що призвело дослідників до висновку, що генетична подія пляшкового горлечка відбулася пізніше, ніж 120 000 років тому.

"Включаючи скам'янілості з широкого географічного та часового діапазону, ми змогли скласти повну картину еволюції неандертальців. Скорочення різноманітності між ранніми та пізніми неандертальцями є переконливим доказом події пляшкового горлечка", — заявила співавторка дослідження Мерседес Конде-Вальверде, біологічний антрополог з Університету Алькала в Іспанії.

Результати добре узгоджуються з попередніми відкриттями про неандертальців, такими як скорочення популяції європейських неандертальців. Але незрозуміло, чи справедлива та сама закономірність для південно-західних азійських неандертальців, які жили в Шанідарі в Іракському Курдистані, оскільки їхні черепи не були доступні для аналізу.

Нагадаємо, деякі вчені вважають, що неандертальці насправді ніколи не вимирали. Дослідники змогли підтвердити давню теорію про те, що зникнення неандертальців не було таким жахливим, як його малюють.