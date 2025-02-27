Революционное открытие: странные пузыри бросают вызов физике, это может изменить технологии

Физики сделали необычное открытие, которое меняет понимание поведения пузырей воздуха в жидкости во время движения.

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Ученые сделали революционное открытие, узнав, что пузыри воздуха в жидкости демонстрируют неожиданное движение при вертикальном встряхивании. Удивительно, но вместо ожидаемого движения вверх-вниз пузыри двигались горизонтально, тем самым бросая вызов традиционной гидродинамике. Это открытие имеет далеко идущие последствия для создания новых технологий. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Interesting Engineering.

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Физики наблюдали, как крошечные пузыри воздуха внутри контейнера, наполненного жидкостью, начинали двигаться горизонтально, хотя встряхивание контейнера происходило вертикально. Это явление, которое обнаружили ученые, может произвести революцию в технологиях очистки, теплопередачи и космических технологиях.

Напоминаем, что другая группа физиков впервые увидела фрактальную "бабочку" и доказали теорию, существующую почти 50 лет, как уже писал Фокус.

Во время эксперимента авторы нового исследования увидели, что пузыри воздуха в жидкости не просто двигались, а перемещались перпендикулярно направлению встряхивания контейнера с жидкостью. По словам ученых, это показывает, что вертикальные вибрации спонтанно преобразуются в непрерывное горизонтальное движение, явление, которое бросает вызов общепринятым знаниям в физике.

Также ученые обнаружили, что при изменении частоты и амплитуды встряхивания, пузыри воздуха могли менять модели своего движения, включая перемещение по прямой, по кругу, и даже были непредсказуемые зигзагообразные движения.

Во время эксперимента авторы нового исследования увидели, что пузыри воздуха в жидкости не просто двигались, а перемещались перпендикулярно направлению встряхивания контейнера с жидкостью Фото: interestingengineering.com

Авторы исследования говорят, что новое открытие позволяет контролировать часто непредсказуемое движение пузырей воздуха в жидкости, что будет иметь далеко идущие последствия.

Управление движением пузырей воздуха в жидкости долгое время было сложной задачей, и для этого было доступно мало эффективных и универсальных методов. Теперь же физики показали, что тщательно настроенные вибрации могут направлять, пузыри по предсказуемым траекториям.

Физики считают, что эта технология может произвести революцию в охлаждении микрочипов, позволяя активно удалять пузыри без использования гравитации, в конечном итоге улучшая теплопередачу в спутниках и космической электронике.

В то время как плавучесть, то есть способность объекта плавать при погружении в жидкость, на Земле естественным образом убирает пузыри от нагретых поверхностей, предотвращая их перегрев, в условиях микрогравитации этот эффект отсутствует, что делает удаление пузырей значительной проблемой.

По словам ученных, новое открытие также можно применить в технологиях очистки. Поскольку скачущие пузыри могут удалять пыль, подпрыгивая и зигзагообразно перемещаясь, управление их движением таким образом может привести к новым методам промышленной очистки.

Как уже писал Фокус, несмотря на существующие предположения, оказалось, что магическое ядро атома изотопа свинца имеет не форму сферы, как выяснили физики.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили планеты, которые похожи на Землю, но они активно испаряются, что приведет к их полному исчезновению.