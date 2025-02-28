Единственный раз в истории Земли: извержение Везувия превратило мозг человека в стекло (видео)

Катастрофическое событие произошло почти 2000 лет назад, и по крайней мере одна его жертва погибла весьма необычным образом.

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Новый анализ останков жертвы извержения Везувия показывает, что кусок темного стекла, обнаруженный в его черепе, когда-то на самом деле был его мозгом, остеклованным в чрезвычайно редком стечении обстоятельств. Ученые полагают, что нечто подобное произошло лишь один раз в истории планеты — в городе Геркуланум в 79 году до нашей эры, пишет Science Alert.

По словам ведущего автора исследования, вулканолога Гвидо Джордано из Университета Рома Тре в Италии, они с коллегами провели комплексную химическую и физическую характеристику материала, взятого из черепа жертвы извержения Везувия. Результаты предоставляют убедительные доказательства того, что в черепе спрятаны останки человеческого мозга, состоящего из органического стекла, образовавшегося при высоких температурах. Отметим, что это первый случай в истории, когда ученым удалось задокументировать подобный процесс сохранения для тканей человека или животного.

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Теоретически, все, что способно расплавиться, может превратиться в стекло. Но в действительности условия, при которых такое может произойти с органическим веществом, настолько редки, что останки человека из Геркуланума — единственный подтвержденный случай.

Останки жертвы Везувия впервые были обнаружены лишь несколько лет назад. Тогда ученые были весьма удивлены и смогли прийти лишь к одному выводу, почему череп человека может содержать кусок стекла. Ученые предположили, что кусок стекла на самом деле некогда был мозгом жертвы — увы, научное сообщество восприняло такие выводы с долей скептиццизма.

В новом исследовании ученые еще раз проверили эти выводы и пришли к тому же результату. Мало того, они обнаружили способ, которым могла произойти верификация. Основная проблема с витрификациями органических материалов заключается в том, что их нужно быстро нагревать и быстро охлаждать, прежде чем затвердевающий материал получит возможность организовать свои атомы в кристаллическую структуру.

Изображения одного из образцов при разном увеличении. Белые стрелки указывают на сохранившиеся аксоны

В ходе анализа ученые извлекли образцы стекла из черепа и позвоночника жертвы извержения Везувия и подвергли их ряду аналитических методов, в том числе провели сканирующую электронную микроскопию, дифференциальную сканирующую калориметрию и энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию.

В результате образец показал хорошо сохранившиеся нейроны, аксоны и другие нейронные структуры, что соответствует предыдущим результатам, опубликованным еще в 2020 году. Авторы исследования также выяснили, что мозг мужчины должен был быть быстро нагрет до температуры не менее 510 градусов по Цельсию и быстро остыть вскоре после этого. Это означает, что пирокластические потоки от извержения — быстро движущаяся, высокоплотная смесь вулканического газа, пепла и других материалов — не могли быть причиной витрификации, поскольку они достигли максимальной температуры всего 465 градусов по Цельсию.

Впрочем, существует другой вид пирокластического потока, который мог бы создать стеклянный мозг. Основываясь на наблюдениях за вулканическими извержениями в наши дни, первым разрушительным событием извержения могло стать перегретое облако пепла, которое распространилось от Везувия и рассеялось в течение нескольких минут, поймав несчастную жертву на своем пути.

Предполагается, что такое облако могло превысить порог в 510 градусов по Цельсию, необходимый для того, чтобы мозг жертвы остекленел, не разрушая его. После этого облако могло достаточно быстро рассеяться, что обеспечило бы охлаждение мозга.

Ранее Фокус писал о том, что новое исследование останков из города Помпеи указывает на ошибочность предыдущих теорий