Єдиний раз в історії Землі: виверження Везувію перетворило мозок людини на скло (відео)

Катастрофічна подія сталася майже 2000 років тому, і принаймні одна її жертва загинула вельми незвичайним чином.

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Новий аналіз останків жертви виверження Везувію показує, що шматок темного скла, виявлений у його черепі, колись насправді був його мозком, заскленим за надзвичайно рідкісним збігом обставин. Вчені вважають, що щось подібне сталося лише один раз в історії планети — у місті Геркуланум у 79 році до нашої ери, пише Science Alert.

За словами провідного автора дослідження, вулканолога Гвідо Джордано з Університету Рома Тре в Італії, вони з колегами провели комплексну хімічну і фізичну характеристику матеріалу, взятого з черепа жертви виверження Везувію. Результати надають переконливі докази того, що в черепі заховані рештки людського мозку, який складається з органічного скла, що утворилося за високих температур. Зазначимо, що це перший випадок в історії, коли вченим вдалося задокументувати подібний процес збереження для тканин людини або тварини.

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Теоретично, все, що здатне розплавитися, може перетворитися на скло. Але насправді умови, за яких таке може статися з органічною речовиною, настільки рідкісні, що останки людини з Геркуланума — єдиний підтверджений випадок.

Останки жертви Везувію вперше були виявлені лише кілька років тому. Тоді вчені були вельми здивовані й змогли дійти лише одного висновку, чому череп людини може містити шматок скла. Вчені припустили, що шматок скла насправді колись був мозком жертви — на жаль, наукова спільнота сприйняла такі висновки з часткою скептицизму.

У новому дослідженні вчені ще раз перевірили ці висновки та дійшли того самого результату. Мало того, вони виявили спосіб, яким могла відбутися верифікація. Основна проблема з вітрифікаціями органічних матеріалів полягає в тому, що їх потрібно швидко нагрівати й швидко охолоджувати, перш ніж матеріал, що твердне, отримає можливість організувати свої атоми в кристалічну структуру.

Зображення одного зі зразків за різного збільшення. Білі стрілки вказують на збережені аксони

Під час аналізу вчені витягли зразки скла з черепа і хребта жертви виверження Везувію і піддали їх низці аналітичних методів, зокрема провели скануючу електронну мікроскопію, диференціальну скануючу калориметрію та енергодисперсійну рентгенівську спектроскопію.

У результаті зразок показав добре збережені нейрони, аксони та інші нейронні структури, що відповідає попереднім результатам, опублікованим ще 2020 року. Автори дослідження також з'ясували, що мозок чоловіка мав бути швидко нагрітий до температури щонайменше 510 градусів за Цельсієм і швидко охолонути незабаром після цього. Це означає, що пірокластичні потоки від виверження — високощільна суміш вулканічного газу, попелу та інших матеріалів, що швидко рухається, не могли бути причиною вітрифікації, оскільки вони досягли максимальної температури всього 465 градусів за Цельсієм.

Втім, існує інший вид пірокластичного потоку, який міг би створити скляний мозок. Ґрунтуючись на спостереженнях за вулканічними виверженнями в наші дні, першою руйнівною подією виверження могла стати перегріта хмара попелу, що поширилася від Везувію та розсіялася впродовж кількох хвилин, спіймавши нещасну жертву на своєму шляху.

Передбачається, що така хмара могла перевищити поріг у 510 градусів за Цельсієм, необхідний для того, щоб мозок жертви засклів, не руйнуючи його. Після цього хмара могла досить швидко розсіятися, що забезпечило б охолодження мозку.

Раніше Фокус писав про те, що нове дослідження решток із міста Помпеї вказує на помилковість попередніх теорій