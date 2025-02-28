Нарвалы впервые замечены за использованием гигантских бивней "не по назначению": что они делают

Ранее ученые полагали, что нарвалы используют свои огромные "рога" лишь для конкуренции за самок, однако новое исследование показывает, что это вовсе не так.

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Нарвалы (Monodon monoceros) с их длинными спиральными бивнями выглядят как нечто из сказки. Эти одиночные удлиненные зубы в основном наблюдаются у самцов и могут вырастать до 3 метров в длину. Эти стадные животные обычно путешествуют стаями от двух до десяти особей, однако они весьма неуловимы, а потому за ними сложно наблюдать, пишет Popular Science.

Ранее ученые полагали, что нарвалы используют свои бивни в основном для конкуренции за самок. Однако новое исследование ставит это утверждение под сомнение. По словам соавтора исследования и биолога Грега О'Корри-Кроу, в ходе наблюдений ученые обнаружили, что нарвалы могут использовать свои бивни для добычи пищи, исследования окрестностей и даже игр.

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Нарвалы известны своим поведением "выбрасывания бивней", когда двое или более из них одновременно поднимают свои бивни почти вертикально из воды, скрещивая их в том, что ученые считают ритуальным поведением. Такое поведение, как правило, позволяет животным оценить качество потенциального противника или продемонстрировать эти качества потенциальным партнерам.

В ходе исследования международная группа исследователей использовала беспилотники, чтобы наблюдать =, как нарвалы используют свои бивни для исследования, манипулирования и влияния на поведение рыбы, известной как арктический голец. Они используют свои бивни, чтобы ударить рыбу с такой силой, что рыба впоследствии оглушается и, возможно, погибает.

В общей сложности ученые зафиксировали 17 различных форм поведения у нарвалов. Авторы исследования отмечают, что такие действия проливают свет на динамику между этими фотогеничными арктическими млекопитающими, рыбами и птицами. Например, одна из таких динамик проявилась в форме клептопаразитизма — или ситуации "воровства еды" — между нарвалом, рыбой и бургомистром.

Ученые также обнаружили первые свидетельства вероятной игры у нарвалов. Команда наблюдала тип игры, который ученым как игра с предметами. Во время этого типа игры животные берут предмет в руки, чтобы учиться. Например, человеческие младенцы складывают кубики вместе, а кошки и собаки играют с игрушками. Они также демонстрируют доказательства социального обучения, социального обучения и личностных различий между отдельными нарвалами.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Fisheries and Oceans, Canada Кортни Уотт, она изучает нарвалов более 10 лет и всегда восхищалась их бивнями. Авторы исследования отмечают, что наблюдать, как животные используют свои бивни для добычи пищи и игр — нечто удивительное.

По словам команды, нарвалы продемонстрировали замечательную ловкость, точность и скорость движения бивня. Они также регулярно вносили коррективы, чтобы отслеживать движущуюся цель. Кончик бивня использовался для опроса и манипулирования целью короткими очередями. Рыба обычно реагировала на эти прикосновения бивнем нарвала.

Ранее Фокус писал о том, что объяснить поведение нарвалов смогла лишь теория хаоса.