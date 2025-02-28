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Технологии и наука

Нарвалы впервые замечены за использованием гигантских бивней "не по назначению": что они делают

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Фото: DFO | Знаменитый арктический нарвал, известный своим длинным спиральным бивнем

Ранее ученые полагали, что нарвалы используют свои огромные "рога" лишь для конкуренции за самок, однако новое исследование показывает, что это вовсе не так.

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Нарвалы (Monodon monoceros) с их длинными спиральными бивнями выглядят как нечто из сказки. Эти одиночные удлиненные зубы в основном наблюдаются у самцов и могут вырастать до 3 метров в длину. Эти стадные животные обычно путешествуют стаями от двух до десяти особей, однако они весьма неуловимы, а потому за ними сложно наблюдать, пишет Popular Science.

Ранее ученые полагали, что нарвалы используют свои бивни в основном для конкуренции за самок. Однако новое исследование ставит это утверждение под сомнение. По словам соавтора исследования и биолога Грега О'Корри-Кроу, в ходе наблюдений ученые обнаружили, что нарвалы могут использовать свои бивни для добычи пищи, исследования окрестностей и даже игр.

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Нарвалы известны своим поведением "выбрасывания бивней", когда двое или более из них одновременно поднимают свои бивни почти вертикально из воды, скрещивая их в том, что ученые считают ритуальным поведением. Такое поведение, как правило, позволяет животным оценить качество потенциального противника или продемонстрировать эти качества потенциальным партнерам.

В ходе исследования международная группа исследователей использовала беспилотники, чтобы наблюдать =, как нарвалы используют свои бивни для исследования, манипулирования и влияния на поведение рыбы, известной как арктический голец. Они используют свои бивни, чтобы ударить рыбу с такой силой, что рыба впоследствии оглушается и, возможно, погибает.

В общей сложности ученые зафиксировали 17 различных форм поведения у нарвалов. Авторы исследования отмечают, что такие действия проливают свет на динамику между этими фотогеничными арктическими млекопитающими, рыбами и птицами. Например, одна из таких динамик проявилась в форме клептопаразитизма — или ситуации "воровства еды" — между нарвалом, рыбой и бургомистром.

Ученые также обнаружили первые свидетельства вероятной игры у нарвалов. Команда наблюдала тип игры, который ученым как игра с предметами. Во время этого типа игры животные берут предмет в руки, чтобы учиться. Например, человеческие младенцы складывают кубики вместе, а кошки и собаки играют с игрушками. Они также демонстрируют доказательства социального обучения, социального обучения и личностных различий между отдельными нарвалами.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Fisheries and Oceans, Canada Кортни Уотт, она изучает нарвалов более 10 лет и всегда восхищалась их бивнями. Авторы исследования отмечают, что наблюдать, как животные используют свои бивни для добычи пищи и игр — нечто удивительное.

По словам команды, нарвалы продемонстрировали замечательную ловкость, точность и скорость движения бивня. Они также регулярно вносили коррективы, чтобы отслеживать движущуюся цель. Кончик бивня использовался для опроса и манипулирования целью короткими очередями. Рыба обычно реагировала на эти прикосновения бивнем нарвала.

Ранее Фокус писал о том, что объяснить поведение нарвалов смогла лишь теория хаоса.