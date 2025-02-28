Нарвали вперше помічені за використанням гігантських бивнів "не за призначенням": що вони роблять

Раніше вчені вважали, що нарвали використовують свої величезні "роги" лише для конкуренції за самок, проте нове дослідження показує, що це зовсім не так.

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Нарвали (Monodon monoceros) з їхніми довгими спіральними бивнями виглядають як щось із казки. Ці поодинокі подовжені зуби здебільшого спостерігаються у самців і можуть виростати до 3 метрів у довжину. Ці стадні тварини зазвичай мандрують зграями від двох до десяти особин, проте вони вельми невловимі, а тому за ними складно спостерігати, пише Popular Science.

Раніше вчені вважали, що нарвали використовують свої бивні в основному для конкуренції за самок. Однак нове дослідження ставить це твердження під сумнів. За словами співавтора дослідження і біолога Грега О'Коррі-Кроу, під час спостережень учені виявили, що нарвали можуть використовувати свої бивні для добування їжі, дослідження околиць і навіть ігор.

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Нарвали відомі своєю поведінкою "викидання бивнів", коли двоє або більше з них одночасно підіймають свої бивні майже вертикально з води, схрещуючи їх у тому, що вчені вважають ритуальною поведінкою. Така поведінка, як правило, дає змогу тваринам оцінити якість потенційного супротивника або продемонструвати ці якості потенційним партнерам.

Під час дослідження міжнародна група дослідників використовувала безпілотники, щоб спостерігати, як нарвали використовують свої бивні для дослідження, маніпулювання та впливу на поведінку риби, відомої як арктичний голець. Вони використовують свої бивні, щоб вдарити рибу з такою силою, що риба згодом оглушується і, можливо, гине.

Загалом вчені зафіксували 17 різних форм поведінки у нарвалів. Автори дослідження зазначають, що такі дії проливають світло на динаміку між цими фотогенічними арктичними ссавцями, рибами та птахами. Наприклад, одна з таких динамік проявилася у формі клептопаразитизму — або ситуації "крадіжки їжі" — між нарвалом, рибою та бургомістром.

Учені також виявили перші свідчення ймовірної гри в нарвалів. Команда спостерігала тип гри, який науковці називають грою з предметами. Під час цього типу гри тварини беруть предмет у руки, щоб вчитися. Наприклад, людські немовлята складають кубики разом, а кішки та собаки грають з іграшками. Вони також демонструють докази соціального навчання, соціального навчання та особистісних відмінностей між окремими нарвалами.

За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Fisheries and Oceans, Canada Кортні Вотт, вона вивчає нарвалів понад 10 років і завжди захоплювалася їхніми бивнями. Автори дослідження зазначають, що спостерігати, як тварини використовують свої бивні для видобутку їжі та ігор — щось дивовижне.

За словами команди, нарвали продемонстрували чудову спритність, точність і швидкість руху бивня. Вони також регулярно вносили корективи, щоб відстежувати рухому ціль. Кінчик бивня використовувався для опитування і маніпулювання ціллю короткими чергами. Риба зазвичай реагувала на ці дотики бивнем нарвала.

Раніше Фокус писав про те, що пояснити поведінку нарвалів змогла лише теорія хаосу.