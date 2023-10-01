Тонкі натури. Учені розповіли, чому нарвали нізащо не виживуть у неволі

За останні 50 років два акваріуми спробували взяти цих китів під опіку, але обидва рази закінчилися вельми драматично.

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Імовірність того, що коли-небудь побачимо нарвала в акваріумі, вкрай мала — і на те є вагомі причини. За останні трохи більше ніж півстоліття в Північній Америці було зроблено всього дві спроби утримати нарвалів у неволі, і обидві вони, на жаль, закінчилися катастрофою, пише IFLScience.

Нарвали є одними з найдивовижніших мешканців океану, що мешкають у крижаних водах атлантичної Арктики. Їхні тіла можуть сягати завдовжки від 4 до 5,5 метрів, не враховуючи довгого спірального зуба, що стирчить із голови, що робить їх схожими на єдинорогів. Також ці зубаті кити відомі своїм сором'язливим і полохливим характером, що робить їх відносно важкими для вивчення, а тому багато аспектів їхнього життя досі є загадкою для дослідників.

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За всю історію акваріумів відомо лише дві спроби "приручити" нарвалів. Перша сталася 1969 року, коли акваріум на Коні-Айленді (Нью-Йорк) розмістив у себе нарвала. Молоде теля спіймали інуїти під час полювання, а потім передали акваріуму. Його назвали Уміак і помістили до самки білухи, яка, як передбачалося, мала замінити йому матір, убиту під час полювання.

Доглядачі годували молодого нарвала молоком з нарізаними молюсками, що, мабуть, подобалося киту. Однак його перебування в акваріумі виявилося недовгим. 7 жовтня 1969 року, менш ніж через рік, Уміак помер від пневмонії.

Другу спробу помістити нарвала в акваріум було зроблено 1970 року у Ванкувері (Канада). Їхнє полювання на нарвалів почалося ще 1968 року, коли амбітний директор Ванкуверського акваріума Мюррей Ньюман вирушив на полювання в море навколо Баффінового острова разом із провідниками-інуїтами. Ця спроба не увінчалася успіхом, як і дві наступні. Утім, зрештою інуїти продали Ньюману молодого нарвала, якого назвали Кіла Лугук. Пізніше акваріуму також вдалося роздобути ще двох самок і трьох телят.

Спочатку громадськість і засоби масової інформації вітали таке поповнення в акваріумі, але пізніше все пішло шкереберть. Менш ніж за місяць, у серпні 1970 року, померли троє дитинчат нарвалів, до листопада померли та дві самки. Громадське обурення почало наростати, а місцева влада закликала відпустити Кіла Лугука на волю. Втім, цього не сталося і 26 грудня самець помер.

Дослідники зазначають, що причина, через яку нарвали не здатні вижити в неволі, досі не зовсім зрозуміла. Але вченим відомо, що ці кити надзвичайно чутливі, а їхній знаменитий "бивень" наповнений 10 мільйонами нервових закінчень, що допомагає їм уловлювати найтонші зміни температури, тиску, градієнта частинок і багато іншого.

Попередні дослідження також показали, що ці морські ссавці надзвичайно чутливі до антропогенного шуму — навіть одного корабля достатньо, щоб радикально змінити поведінку нарвалів.

Раніше Фокус писав про те, що "морські єдинороги" знайшли спосіб пережити глобальне потепління: як їм це вдалося.