Убежище дикой природы чудом избежало удара: крупнейшая глыба льда остановилась в 70 км (видео)

Исследователи считают, что крупнейший айсберг Земли сел на мель, не достигнув отдаленного острова Антарктиды.

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Гигантская глыба льда, известная как айсберг А23а, весит почти триллион тонн и дрейфует на север от Антарктиды к острову Южная Георгия с 2020 года. Ученые пристально наблюдали за путешествием самого большого айсберга на планете и его перемещение вызвало опасения, что в будущем он может столкнуться с островом — это нарушило бы способность пингвинов и тюленей кормить свое потомство, пишет Science Alert.

К счастью, последние наблюдения показывают, что гигантская глыба льда, вероятно, застряла на мели в 73 километрах от острова. По данным Британской антарктической службы, айсберг А23а не движется с 1 марта. По мнению океанографа Эндрю Мейерса, если айсберг останется на мели, он, вероятно, существенно не повлияет на местную дикую природу.

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За последние несколько десятилетий большинство айсбергов, которые в конечном итоге следовали этим маршрутом через Южный океан, вскоре распадались, рассеивались или таяли. Спутниковые снимки, показали, что ближайший край айсберга площадью около 3300 квадратных километров остановился более чем в 70 километрах от острова в конце февраля. Впрочем, Мейерс отмечает, все еще остается неясным, застрял ли айсберг навсегда.

Известно, что самый большой и старый айсберг в мире откололся от шельфа Антарктиды в 1986 году. Более 30 лет он оставался неподвижным, прежде чем окончательно освободился в 2020 году — с тех пор его неуклюжее путешествие на север иногда задерживалось силами океана, которые удерживали его на месте.

График, показывающий маршрут айсберга A23a с 17 января 2025 года, а также то, что он не двигался с 1 марта Фото: British Antarctic Survey

Ранее ученые полагали, что гигантская глыба льда не следует привычному сценарию айсбергов — то есть не распадается на более мелкие куски. Однако в январе ученые наблюдали, как от айсберга откололся 19-километровый кусок. В результате возникли опасения за диких животных на острова Южная Георгия, который является важным местом размножения тюленей и пингвинов.

Если бы айсберг достиг острова, это заставило бы животных пройти гораздо большее расстояние, чтобы обойти колоссальную глыбу льда. По мнению Майерса, такое развитие событий привело бы к сокращению пищи для детенышей тюленей и пингвинов — в результате смертность колоний увеличилась бы.

Однако в своем нынешнем местоположении айсберг может принести пользу диким животным. Ученые считают, что питательные вещества, поднятые айсбергом на мель и вызванные его таянием, могут повысить доступность пищи для всей региональной системы. Вместе с близлежащими Южными Сандвичевыми островами, Южная Георгия является домом для около пяти миллионов тюленей и 65 миллионов гнездящихся птиц 30 различных видов.

A23a 28 февраля 2025 год Фото: USNIC

Исследователи также отмечают, что айсберг не представляет угрозы для судоходства — глыба льда настолько огромна, что суда могут легко его обойти. Однако, поскольку он распадается на более мелкие части, некоторые районы могут стать недоступными для коммерческих рыболовных судов " из-за количества более мелких, но часто более опасных кусков айсберга.

Ранее Фокус писал о том, что от самого большого айсберга Земли отвалился огромный кусок.