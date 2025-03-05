Притулок дикої природи дивом уникнув удару: найбільша брила льоду зупинилася за 70 км (відео)

Дослідники вважають, що найбільший айсберг Землі сів на мілину, не досягнувши віддаленого острова Антарктиди.

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Гігантська брила льоду, відома як айсберг А23а, важить майже трильйон тонн і дрейфує на північ від Антарктиди до острова Південна Георгія з 2020 року. Вчені пильно спостерігали за мандрівкою найбільшого айсберга на планеті і його переміщення викликало побоювання, що в майбутньому він може зіткнутися з островом — це порушило б здатність пінгвінів і тюленів годувати своє потомство, пише Science Alert.

На щастя, останні спостереження показують, що гігантська брила льоду, ймовірно, застрягла на мілині за 73 кілометри від острова. За даними Британської антарктичної служби, айсберг А23а не рухається з 1 березня. На думку океанографа Ендрю Мейєрса, якщо айсберг залишиться на мілині, він, імовірно, істотно не вплине на місцеву дику природу.

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За останні кілька десятиліть більшість айсбергів, які в кінцевому підсумку слідували цим маршрутом через Південний океан, незабаром розпадалися, розсіювалися або танули. Супутникові знімки, показали, що найближчий край айсберга площею близько 3300 квадратних кілометрів зупинився більш ніж за 70 кілометрів від острова наприкінці лютого. Утім, Мейєрс зазначає, все ще залишається неясним, чи застряг айсберг назавжди.

Відомо, що найбільший і найстаріший айсберг у світі відколовся від шельфу Антарктиди 1986 року. Понад 30 років він залишався нерухомим, перш ніж остаточно звільнився 2020 року — відтоді його незграбна подорож на північ інколи затримувалася силами океану, які утримували його на місці.

Графік, що показує маршрут айсберга A23a з 17 січня 2025 року, а також те, що він не рухався з 1 березня Фото: British Antarctic Survey

Раніше вчені вважали, що гігантська брила льоду не слідує звичному сценарію айсбергів — тобто не розпадається на більш дрібні шматки. Однак у січні вчені спостерігали, як від айсберга відколовся 19-кілометровий шматок. У результаті виникли побоювання за диких тварин на острові Південна Георгія, який є важливим місцем розмноження тюленів і пінгвінів.

Якби айсберг досяг острова, це змусило б тварин пройти набагато більшу відстань, щоб обійти колосальну брилу льоду. На думку Маєрса, такий розвиток подій призвів би до скорочення їжі для дитинчат тюленів і пінгвінів — унаслідок цього смертність колоній збільшилася б.

Однак у своєму нинішньому місці розташування айсберг може принести користь диким тваринам. Вчені вважають, що поживні речовини, підняті айсбергом на мілину і викликані його таненням, можуть підвищити доступність їжі для всієї регіональної системи. Разом із прилеглими Південними Сандвічевими островами, Південна Георгія є домівкою для близько п'яти мільйонів тюленів і 65 мільйонів птахів, які гніздяться, 30 різних видів.

A23a 28 лютого 2025 рік Фото: USNIC

Дослідники також зазначають, що айсберг не становить загрози для судноплавства — брила льоду настільки величезна, що судна можуть легко його обійти. Однак, оскільки він розпадається на дрібніші частини, деякі райони можуть стати недоступними для комерційних риболовецьких суден "через кількість дрібніших, але часто небезпечніших шматків айсберга.

Раніше Фокус писав про те, що від найбільшого айсберга Землі відвалився величезний шматок.