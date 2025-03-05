Почти 30 неизвестных ранее видов скрывались на виду: найдена каплевидная рыба и редкая мышь (фото)

Во время исследовательской поездки в Перу ученым удалось обнаружить и описать 27 совершенно новых для науки видов.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо известны науке, но другие — ученые все еще продолжают открывать. В то время как многие виды обнаруживаются в отдаленных джунглях или скрываются в глубинах океанов, некоторым удается скрываться на виду, пишет IFLScience.

Исследовательская поездка в район Альто-Майо в Перу выявила 27 новых для науки видов, в том числе бронзовую саламандру и невероятно редкую полуводную мышь, в регионе, переполненном городами, поселками и сельскохозяйственными угодьями.

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Район Альто-Майо разнообразен и занимает около 7690 квадратных километров. В пределах этого ландшафта ученые выделяют семь различных типов леса и территории, принадлежащие коренным общинам этнической группы. На территории также присутствуют города, что способствует высоким уровням вырубки лесов и их постоянному расширению. Однако ученые отмечают, что район также является домом для богатого разнообразия диких животных, некоторые из которых все еще не известны науке.

Этот новый вид саламандры похож на разумного твиглета и принадлежит к группе, которая ловит добычу своими длинными липкими языками Фото: Conservation International

Во время экспедиции ученые зарегистрировали более 950 видов растений, многие из которых используются коренными общинами в качестве лекарств, продуктов питания и строительных материалов. Ученые также зарегистрировали более 200 видов бабочек, 14 из которых были впервые зарегистрированы в регионе, а 10 — ранее не были известны науке. Также в список добавлены два новых вида жуков-скарабеев из 70, обнаруженных во время поездки.

Что касается рептилий и земноводных, ученые обнаружили три новых для науки вида земноводных. Среди них лазающая саламандра (Bolitoglossa sp.), которая использует свой длинный липкий язык для ловли добычи, а также два потенциально новых вида змей.

Исследователи также добавили в этот список некоторые виды земноводных. Например, им удалось описать ранее неизвестный и чрезвычайно редкий вид земноводной мыши. В список также попали новые виды летучих мышей, белок и колючих мышей.

Этот новый вид — тип полуводной (амфибийной) мыши. Эта группа — одна из самых редких в мире Фото: Conservation International

Среди самых странных на вид обнаруженных видов — рыба "с головой-капплей", имеющая необычный внешний вид и поднимает вопросы о функции ее необычной анатомии, которые в настоящее время остаются без ответа.

В общей сложности ученым удалось зарегистрировать 2046 видов, около 34 из них обитают только в ландшафте Альто-Майо, многие из которых уже находятся под угрозой исчезновения. Авторы исследования считают, что полученные ими данные в будущем позволят разработать планы по сохранению исчезающих видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли 815 новых видов: пингвин размером с гориллу и оса, разрывающая жертву изнутри.