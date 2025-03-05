Майже 30 невідомих раніше видів ховалися на видноті: знайдена краплеподібна риба і рідкісна миша (фото)

Під час дослідницької поїздки в Перу вченим вдалося виявити й описати 27 абсолютно нових для науки видів.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре відомі науці, але інші — вчені все ще продовжують відкривати. У той час як багато видів виявляються у віддалених джунглях або ховаються в глибинах океанів, деяким вдається ховатися на виду, пише IFLScience.

Дослідницька поїздка в район Альто-Майо в Перу виявила 27 нових для науки видів, зокрема бронзову саламандру і неймовірно рідкісну напівводну мишу, в регіоні, переповненому містами, селищами й сільськогосподарськими угіддями.

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Район Альто-Майо різноманітний і займає близько 7690 квадратних кілометрів. У межах цього ландшафту вчені виокремлюють сім різних типів лісу та території, що належать корінним громадам етнічної групи. На території також присутні міста, що сприяє високим рівням вирубки лісів та їх постійному розширенню. Однак учені зазначають, що район також є домівкою для багатого розмаїття диких тварин, деякі з яких все ще не відомі науці.

Цей новий вид саламандри схожий на розумного твіглета і належить до групи, яка ловить здобич своїми довгими липкими язиками Фото: Conservation International

Під час експедиції вчені зареєстрували понад 950 видів рослин, багато з яких використовуються корінними громадами як ліки, харчі та будівельні матеріали. Вчені також зареєстрували понад 200 видів метеликів, 14 з яких були вперше зареєстровані в регіоні, а 10 — раніше не були відомі науці. Також до списку додано два нові види жуків-скарабеїв із 70, виявлених під час поїздки.

Що стосується рептилій і земноводних, вчені виявили три нові для науки види земноводних. Серед них саламандра (Bolitoglossa sp.), яка використовує свій довгий липкий язик для лову здобичі, а також два потенційно нові види змій.

Дослідники також додали до цього списку деякі види земноводних. Наприклад, їм вдалося описати раніше невідомий і надзвичайно рідкісний вид земноводної миші. До списку також потрапили нові види кажанів, білок і колючих мишей.

Цей новий вид — тип напівводної (амфібійної) миші. Ця група — одна з найрідкісніших у світі Фото: Conservation International

Серед найдивніших на вигляд виявлених видів — риба "з головою-каплею", що має незвичний зовнішній вигляд і порушує питання щодо функції її незвичної анатомії, які наразі залишаються без відповіді.

Загалом вченим вдалося зареєструвати 2046 видів, близько 34 з них мешкають тільки в ландшафті Альто-Майо, багато з яких вже перебувають під загрозою зникнення. Автори дослідження вважають, що отримані ними дані в майбутньому дадуть змогу розробити плани зі збереження видів, що зникають.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили 815 нових видів: пінгвін розміром з горилу та оса, що розриває жертву зсередини.