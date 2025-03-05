Великое вымирание Земли стерло с лица планеты 90% жизни: как выжили амфибии

Во время этого катастрофического события большая часть видов на планете была уничтожена, а биосфера планеты полностью изменилась.

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Когда речь идет о массовых вымираниях, первым делом вспоминается падение астероида на Землю около 66 миллионов лет назад, который погубил динозавров. Однако мел-палеогеновое вымирание на самом деле не было самой страшной потерей жизни в истории Земли, на самом деле это "звание" принадлежит пермско-триасовому вымиранию или Великому вымиранию, пишет Popular Science.

Известно, что во время Великого вымирания, около 252 миллионов лет назад, изменение климата уничтожило около 80-90% всех видов на Земле, а биосфера планеты полностью изменилась. И все же, несмотря на опустошение, некоторым видам удалось выжить — речь идет о примитивных амфибиях, называемых темноспондилами.

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В новом исследовании, проведенном командой из Университета Бристоля, ученые обнаружили, что примитивные амфибии могли пережить Великое вымирание, питаясь пресноводной добычей, до которой не могли добраться более крупные наземные хищники. Также ученые считают, что темноспондилы не были привередливы в еде.

Предыдущие исследования уже показали, что около 250 миллионов лет назад в раннем триасе почти постоянная вулканическая активность привела к продолжительным фазам глобального потепления, засухи, сокращению кислорода в атмосфере, кислотным дождям, лесным пожарам и невероятно масштабному Эль-Ниньо.

В конечном итоге ландшафт стал настолько враждебным, что тропики полностью лишились жизни. Окончательная тропическая мертвая зона повлияла на распределение как морских, так и наземных организмов по всей Земле. Но некоторые организмы, в том числе акулы, мечехвосты и темноспондилы все же сумели выжить.

По словам соавтора исследования, эволюционного биолога Аамира Мехмуда, все это время одной из величайших загадок истории оставалось то, как именно им удалось ввыжить. Известно, что это были хищные животные, питающиеся рыбой и другой добычей, но в первую очередь были связаны с водой, как и современные амфибии — лягушки и саламандры.

В своей работе ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить этот момент. Команда собрала ископаемые данные 100 темноспондилов, которые жили в триасовом периоде и изучили, как менялась их экология, размеры черепов, зубов и тела. Все это позволило понять, для каких конкретных функций они могли использоваться.

Результаты указывают на то, что примитивные амфибии не слишком изменились во время климатической катастрофы. Вместо этого они демонстрировали тот же диапазон размеров тела, что и в ранние дни пермского периода. Например, некоторые из темноспондилов были маленькими и питались насекомыми, в то время как другие были крупнее.

Из-за интенсивного глобального потепления в первые пять миллионов лет триасового периода есть доказательства того, что как наземные, так и морские организмы переместились из тропиков, чтобы спастись от экстремальной жары. По словам команды, темноспондилы на удивление смогли пересечь эту тропическую мертвую зону.

Результаты исследования предполагают, что универсальная экология питания этих примитивных амфибий на самом деле является ключом к успеху видов. Ученые считают, что темноспондилы, вероятно, питались разнообразной добычей, несмотря на изменение окружающей среды. Простыми словами, дело было вовсе не в том, что они могли потреблять меньше пищи, а в их способности прятаться в редких водоемах и потреблять различные типы добычи.

Увы, этот успех едва ли продлился долго. Темноспондилы начали свой спад к среднему триасу, когда предки млекопитающих и динозавров начали диверсифицироваться. В конечном итоге они вымерли около 120 миллионов лет назад.

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