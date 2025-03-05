Велике вимирання Землі стерло з лиця планети 90% життя: як вижили амфібії

Під час цієї катастрофічної події більшу частину видів на планеті було знищено, а біосфера планети повністю змінилася.

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Коли йдеться про масові вимирання, насамперед згадується падіння астероїда на Землю близько 66 мільйонів років тому, який погубив динозаврів. Однак крейдо-палеогенове вимирання насправді не було найстрашнішою втратою життя в історії Землі, насправді це "звання" належить пермсько-тріасовому вимиранню або Великому вимиранню, пише Popular Science.

Відомо, що під час Великого вимирання, близько 252 мільйонів років тому, зміна клімату знищила близько 80-90% усіх видів на Землі, а біосфера планети повністю змінилася. І все ж, попри спустошення, деяким видам вдалося вижити — йдеться про примітивних амфібій, званих темноспондилами.

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У новому дослідженні, проведеному командою з Університету Брістоля, вчені виявили, що примітивні амфібії могли пережити Велике вимирання, харчуючись прісноводною здобиччю, до якої не могли дістатися більші наземні хижаки. Також учені вважають, що темноспондили не були вибагливими в їжі.

Попередні дослідження вже показали, що близько 250 мільйонів років тому в ранньому тріасі майже постійна вулканічна активність призвела до тривалих фаз глобального потепління, посухи, скорочення кисню в атмосфері, кислих дощів, лісових пожеж і неймовірно масштабного Ель-Ніньйо.

Зрештою ландшафт став настільки ворожим, що тропіки повністю позбулися життя. Остаточна тропічна мертва зона вплинула на розподіл як морських, так і наземних організмів по всій Землі. Але деякі організми, зокрема акули, мечохвости та темноспондили все ж зуміли вижити.

За словами співавтора дослідження, еволюційного біолога Ааміра Мехмуда, весь цей час однією з найбільших загадок історії залишалося те, як саме їм вдалося вижити. Відомо, що це були хижі тварини, які харчувалися рибою та іншою здобиччю, але насамперед були пов'язані з водою, як і сучасні амфібії — жаби та саламандри.

У своїй роботі вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати цей момент. Команда зібрала викопні дані 100 темноспондилів, які жили в тріасовому періоді, і вивчила, як змінювалася їхня екологія, розміри черепів, зубів і тіла. Усе це дало змогу зрозуміти, для яких конкретних функцій вони могли використовуватися.

Результати вказують на те, що примітивні амфібії не надто змінилися під час кліматичної катастрофи. Натомість вони демонстрували той самий діапазон розмірів тіла, що й у ранні дні пермського періоду. Наприклад, деякі з темноспондилів були маленькими й харчувалися комахами, тоді як інші були більшими.

Через інтенсивне глобальне потепління в перші п'ять мільйонів років тріасового періоду є докази того, що як наземні, так і морські організми перемістилися з тропіків, щоб врятуватися від екстремальної спеки. За словами команди, темноспондили напрочуд змогли перетнути цю тропічну мертву зону.

Результати дослідження припускають, що універсальна екологія харчування цих примітивних амфібій насправді є ключем до успіху видів. Вчені вважають, що темноспондили, ймовірно, харчувалися різноманітною здобиччю, попри зміну навколишнього середовища. Простими словами, справа була зовсім не в тому, що вони могли споживати менше їжі, а в їхній здатності ховатися в рідкісних водоймах і споживати різні типи здобичі.

На жаль, цей успіх навряд чи тривав довго. Темноспондили почали свій спад до середнього тріасу, коли предки ссавців і динозаврів почали диверсифікуватися. Зрештою вони вимерли близько 120 мільйонів років тому.

Раніше Фокус писав про те, що почалося шосте масове вимирання: вчені вважають, що виною всьому — людина.