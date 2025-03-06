Ученый из Гарварда неожиданно доказал существование Бога: помогла математическая формула (фото)

Порой науку считают антитезой религии, однако гарвардский ученый доказал, что на самом деле все не совсем так.

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Наука и религия часто считаются антитезами, но ученый из Гарварда утверждает, что математическая формула на самом деле доказывает существование Бога. Астрофизик и инженер аэрокосмической отрасли, доктор Вилли Сун недавно рассказал, как предсказание антиматерии в 1928 году предполагает, что Вселенная имела преднамеренный замысел, пишет Daily Mail.

В своем докладе доктор Сун ссылается на "аргумент тонкой настройки", предполагающий, что физические законы и условия Вселенной идеально подходят для существования жизни. Он также заявил, что крайне маловероятно, что это произошло случайно.

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Антиматерия и материя образовались вместе после Большого взрыва, но во Вселенной меньше антиматерии. Антиматерия имеет противоположный заряд материи, поэтому, если бы они были равны, они бы нейтрализовали друг друга. Таким образом асимметрия между материей и антиматерией во Вселенной интерпретируется как указание на преднамеренный замысел.

По словам доктора Сун, в физике и математике есть моменты, не имеющие никакой связи с реальным миром, но они все равно оказываются верными. Например, уравнение профессора Кембриджа Поля Дирака, которое нарушило все известные законы физики. Таким образом Дирак считается "отцом антиматерии", поскольку случайно обнаружил ее существование еще до того, как она была фактически подтверждена в 1932 году.

Доктор Вилли Сун предположил, что элегантность и предсказательная успешность уравнения Поля Дирака могут указывать на целенаправленный замысел во Вселенной Фото: YouTube

В своей работе профессор Дирак сосредоточился на решении вопроса, почему некоторые частицы могут двигаться быстрее скорости света. У ученых были уравнения для медленно движущихся электронов, но субатомные частицы оставались загадкой.

В результате профессор объединил знаменитое уравнение Альберта Эйнштейна E=mc с уравнением Шредингера из квантовой механики: первая установила, что имеющий массу, не может двигаться со скоростью света, в то время как другая предсказывает вероятность нахождения частицы в определенном месте в определенное время.

Первоначальное решение не сработало, а потому профессор Дирак добавил дополнительный тип электрона с отрицательной энергией. Результат озадачил научное сообщество, добавив новую загадку, поскольку никто не знал, что это такое или каково его предназначение. В то же время отрицательно заряженный электрон сделал решение настолько простым и элегантным, что Дирак понял, что оно верно.

Менее чем через десятилетие наблюдения космических лучей в верхних слоях атмосферы ученые обнаружили первые частицы антиматерии — это подтвердило гипотезу Дирака. По сути, его открытие привело к появлению новой ветви физики, также известной как квантовая теория поля, которая объединяет теорию поля и принцип относительности с идеями, лежащими в основе квантовой механики.

Еще в 1963 году профессор Дирак описал Бога как "математика очень высокого уровня". Он считал, что одна из фундаментальных особенностей природы является то, что фундаментальные законы описываются в терминах математической теории большой красоты и силы, что требует довольно высокого уровня математики для ее понимания.

Можно задаться вопросом: почему природа устроена именно так? То, что нам известно сегодня, указывает на то, что природа на именно так. С другой стороны ситуацию, вероятно, можно было бы описать, таким образом, что "Бог — математик очень высокого уровня, и Он использовал очень продвинутую математику при построении Вселенной".

Отметим, что многие эксперты ранее считали, что обнаружили доказательства существования Бога во Вселенной, например, Ричард Суинберн и Робин Коллинз создали аргумент тонкой настройки. Суинберн и Коллинз утверждали, что если бы все было иначе, Вселенная расширялась бы слишком быстро или коллапсировала бы слишком рано для возникновения жизни.

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