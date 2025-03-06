Учений із Гарварду несподівано довів існування Бога: допомогла математична формула (фото)

Часом науку вважають антитезою релігії, проте гарвардський учений довів, що насправді все не зовсім так.

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Наука і релігія часто вважаються антитезами, але вчений з Гарварду стверджує, що математична формула насправді доводить існування Бога. Астрофізик та інженер аерокосмічної галузі, доктор Віллі Сун нещодавно розповів, як пророцтво антиматерії в 1928 році передбачає, що Всесвіт мав навмисний задум, пише Daily Mail.

У своїй доповіді доктор Сун посилається на "аргумент тонкого налаштування", який передбачає, що фізичні закони й умови Всесвіту ідеально підходять для існування життя. Він також заявив, що вкрай малоймовірно, що це сталося випадково.

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Антиматерія і матерія утворилися разом після Великого вибуху, але у Всесвіті менше антиматерії. Антиматерія має протилежний заряд матерії, тож, якби вони були рівні, вони б нейтралізували одна одну. Таким чином асиметрія між матерією та антиматерією у Всесвіті інтерпретується як вказівка на навмисний задум.

За словами доктора Сун, у фізиці та математиці є моменти, які не мають жодного зв'язку з реальним світом, але вони все одно виявляються правильними. Наприклад, рівняння професора Кембриджа Поля Дірака, яке порушило всі відомі закони фізики. Таким чином Дірак вважається "батьком антиматерії", оскільки випадково виявив її існування ще до того, як вона була фактично підтверджена в 1932 році.

Доктор Віллі Сун припустив, що елегантність і передбачувальна успішність рівняння Поля Дірака можуть вказувати на цілеспрямований задум у Всесвіті Фото: YouTube

У своїй роботі професор Дірак зосередився на розв'язанні питання, чому деякі частинки можуть рухатися швидше за швидкість світла. У вчених були рівняння для повільно рухомих електронів, але субатомні частинки залишалися загадкою.

У результаті професор об'єднав знамените рівняння Альберта Ейнштейна E=mc із рівнянням Шредінгера з квантової механіки: перша встановила, що той, хто має масу, не може рухатися зі швидкістю світла, тоді як інша передбачає ймовірність знаходження частки в певному місці в певний час.

Первісне рішення не спрацювало, а тому професор Дірак додав додатковий тип електрона з негативною енергією. Результат спантеличив наукову спільноту, додавши нову загадку, оскільки ніхто не знав, що це таке або яке його призначення. Водночас негативно заряджений електрон зробив рішення настільки простим і елегантним, що Дірак зрозумів, що воно правильне.

Менш ніж через десятиліття спостереження космічних променів у верхніх шарах атмосфери вчені виявили перші частинки антиматерії — це підтвердило гіпотезу Дірака. По суті, його відкриття призвело до появи нової гілки фізики, також відомої як квантова теорія поля, яка об'єднує теорію поля і принцип відносності з ідеями, що лежать в основі квантової механіки.

Ще 1963 року професор Дірак описав Бога як "математика дуже високого рівня". Він вважав, що одна з фундаментальних особливостей природи є те, що фундаментальні закони описуються в термінах математичної теорії великої краси та сили, що вимагає досить високого рівня математики для її розуміння.

Можна поставити собі питання: чому природа влаштована саме так? Те, що нам відомо сьогодні, вказує на те, що природа влаштована саме так. З іншого боку, ситуацію, імовірно, можна було б описати таким чином, що "Бог — математик дуже високого рівня, і Він використовував дуже просунуту математику при побудові Всесвіту".

Зазначимо, що багато експертів раніше вважали, що виявили докази існування Бога у Всесвіті, наприклад, Річард Свінберн і Робін Коллінз створили аргумент тонкого налаштування. Свінберн і Коллінз стверджували, що якби все було інакше, Всесвіт розширювався б занадто швидко або колапсував би занадто рано для виникнення життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який насправді міг мати вигляд Ісус.