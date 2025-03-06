45-летняя тайна раскрыта: астрономы нашли источник загадочного сигнала из космоса (фото)

Если данные ученых подтвердятся, то они стали свидетелями первого в истории наблюдения особенного космического убийства.

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С помощью Космических телескопов Чандра и XMM-Newton астрономы раскрыли 45-летнюю тайну загадочного рентгеновского сигнала, исходящего из центра планетарной туманности Улитка. Оказалось, что это "похоронный звон" планеты, которую уничтожил сверхплотный звездный труп, известный как белый карлик, расположенный в центре туманности. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Астрономы впервые обнаружили загадочный рентгеновский сигнал, который исходит из центра планетарной туманности Улитка, расположенной в 650 световых годах от нас, в 1980 году. Планетарные туманности образуются после смерти похожих на Солнце звезд, когда те сбрасывают свое вещество в космос. На месте звезды образуется сверхплотный остаток, который иногда называют звездным трупом – звезда белый карлик. Она оказывается в центре планетарной туманности.

Рентгеновский сигнал все эти годы представал собой большую загадку, ведь белые карлики, как WD 2226-210 в центре туманности Улитка, обычно не выпускают сильного излучения в рентгеновском диапазоне. Теперь же астрономы нашли источник этого рентгеновского излучения.

Планетарная туманность Улитка Фото: NASA

Ранее астрономы обнаружили, что вокруг белого карлика на очень близком расстоянии вращается планета размером с Нептун, орбитальный период которой составляет всего три земных дня. Теперь же ученые считают, что вокруг WD 2226-210 на еще более близком расстоянии вращалась планета размером с Юпитер, которая мигрировала к белому карлику с более далекого расстояния. Как только эта планета оказалась очень близко к звездному трупу, то сильная гравитация белого карлика разорвала планету на части.

В центре планетарной туманности Улитка находится белый карлик WD 2226-210 Фото: NASA

Таким образом загадочное рентгеновское излучение, как считают ученые, появилось в результате падения обломков разрушенной планеты на поверхность белого карлика. Эти обломки нагрелись и начали светится в рентгеновском диапазоне.

По словам ученых, необходимо провести дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить полученные выводы. Но если предположение астрономов подтвердится, то это будет первый наблюдаемый случай уничтожения планеты белым карликом в центре планетарной туманности.

На иллюстрации показано, как белый карлик уничтожает планету Фото: NASA

Авторы исследования говорят, что рентгеновский сигнал, исходящий от WD 2226-210 похож излучение еще двух белых карликов, которые не окружены планетарной туманностью.

Один белый карлик, как считает ученые, медленно уничтожает планету, которая находится рядом, отрывая от нее куски материала. То есть эта планета еще не полностью уничтожена. Другой белый карлик, как считают астрономы, уже притягивает к себе обломки разрушенной планеты.

Таким образом, эти три белых карлика, которые питаются планетами, могут представлять новый класс изменяющихся звезд. авторы исследования хотят найти больше таких объектов, ведь они могут предоставить информацию о том, как разрушаются или выживают планеты возле похожих на Солнце звезд по мере их старения.

Как уже писал Фокус, орбитальный аппарат NASA сделал снимок вошедшего в историю частного модуля на Луне. Посадочный модуль Blue Ghost виден на снимке, сделанном с лунной орбиты, не совсем так, как можно было его представить.

Также Фокус писал о том, что на Луне должна произойти еще одна историческая посадка в четверг, 6 марта.