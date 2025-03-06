45-річну таємницю розкрито: астрономи знайшли джерело загадкового сигналу з космосу (фото)

Якщо дані вчених підтвердяться, то вони стали свідками першого в історії спостереження особливого космічного вбивства.

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За допомогою Космічних телескопів Чандра і XMM-Newton астрономи розкрили 45-річну таємницю загадкового рентгенівського сигналу, що виходить із центру планетарної туманності Равлик. Виявилося, що це "похоронний дзвін" планети, яку знищив надщільний зоряний труп, відомий як білий карлик, розташований у центрі туманності. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Астрономи вперше виявили загадковий рентгенівський сигнал, який виходить із центру планетарної туманності Равлик, розташованої в 650 світлових роках від нас, 1980 року. Планетарні туманності утворюються після смерті схожих на Сонце зірок, коли ті скидають свою речовину в космос. На місці зірки утворюється надщільний залишок, який іноді називають зоряним трупом — зірка білий карлик. Вона опиняється в центрі планетарної туманності.

Рентгенівський сигнал усі ці роки поставав великою загадкою, адже білі карлики, як WD 2226-210 у центрі туманності Равлик, зазвичай не випускають сильного випромінювання в рентгенівському діапазоні. Тепер же астрономи знайшли джерело цього рентгенівського випромінювання.

Планетарна туманність Равлик Фото: NASA

Раніше астрономи виявили, що навколо білого карлика на дуже близькій відстані обертається планета розміром з Нептун, орбітальний період якої становить лише три земні дні. Тепер же вчені вважають, що навколо WD 2226-210 на ще ближчій відстані оберталася планета розміром з Юпітер, яка мігрувала до білого карлика з більш далекої відстані. Щойно ця планета опинилася дуже близько до зоряного трупа, то сильна гравітація білого карлика розірвала планету на частини.

У центрі планетарної туманності Равлик розташований білий карлик WD 2226-210 Фото: NASA

Таким чином загадкове рентгенівське випромінювання, як вважають учені, з'явилося внаслідок падіння уламків зруйнованої планети на поверхню білого карлика. Ці уламки нагрілися і почали світиться в рентгенівському діапазоні.

За словами вчених, необхідно провести додаткові спостереження, щоб підтвердити отримані висновки. Але якщо припущення астрономів підтвердиться, то це буде перший спостережуваний випадок знищення планети білим карликом у центрі планетарної туманності.

На ілюстрації показано, як білий карлик знищує планету Фото: NASA

Автори дослідження кажуть, що рентгенівський сигнал, що виходить від WD 2226-210 схожий на випромінювання ще двох білих карликів, які не оточені планетарною туманністю.

Один білий карлик, як вважають учені, повільно знищує планету, що знаходиться поруч, відриваючи від неї шматки матеріалу. Тобто ця планета ще не повністю знищена. Інший білий карлик, як вважають астрономи, вже притягує до себе уламки зруйнованої планети.

Таким чином, ці три білі карлики, які живляться планетами, можуть представляти новий клас зірок, що змінюються. автори дослідження хочуть знайти більше таких об'єктів, адже вони можуть надати інформацію про те, як руйнуються або виживають планети біля схожих на Сонце зірок у міру їхнього старіння.

Як уже писав Фокус, орбітальний апарат NASA зробив знімок приватного модуля на Місяці, який увійшов в історію. Посадковий модуль Blue Ghost видно на знімку, зробленому з місячної орбіти, не зовсім так, як можна було його уявити.

Також Фокус писав про те, що на Місяці має відбутися ще одна історична посадка в четвер, 6 березня.