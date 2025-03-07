"Библейский потоп" или тектоника: почему морские окаменелости прячутся на вершинах гор (видео)

Люди, обнаружившие морские окаменелости на вершинах гор, в замешательстве, как это вообще возможно.

Related video

В социальной сети Х опубликовали видео, на котором люди собирают морские окаменелости на вершинах гор — ролик вызвал некоторое замешательство, поскольку пользователи задаются вопросом: "почему все горы были под океаном?" В результате видео породило дискуссию о том, что это связано с "великим потопом из Библии", пишет IFLScience.

Конечно, окаменелости на вершине горы вовсе не являются доказательством библейского потопа. Однако, когда они впервые были обнаружены исследователями, появилось много вопросов. Ранняя идея пришла от Леонардо да Винчи, который обнаружил окаменелости в одной горной пещере и получил морские окаменелости от местных жителей, когда жил в Милане.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Да Винчи предположил, что это может быть связано с изменением ландшафта планеты — простыми словами, в какой-то момент истории Земли горы, должно быть, находились на уровне моря. Ученый считал, что куски земной коры могли упасть в полости, затопленные водой, которая, в свою очередь, вытолкнула туда другие близлежащие куски коры.

На самом деле это не совсем так, но ближе к истине, чем "библейский потоп". К сожалению, он не опубликовал эти идеи, и на протяжении столетий многие натуралисты выдвигали ископаемые останки в качестве доказательства в пользу потопа.

Более поздние идеи обнаружения морских окаменелостей на вершинах гор включали идею о том, что Земля сжимается по мере охлаждения, в результате чего образуются бассейны и горы. Впрочем, ученые настаивают, что это также не имеет особого смысла: если бы это было так, горы должны были бы быть примерно равномерно распределены по всей суше, а не были бы представлены длинными цепями, которые мы видим сегодня.

Настоящая правда открылась лишь в 1960-х годах, когда ученые наконец узнали о тектонике плит. Впрочем, развитие теории дрейфа континентов была впервые предложена в 1920-х годах. Например, на вершине горы Эверест есть осадочная порода известняк, известный как "известняк Джомолунгмы". В нем находится несколько окаменелых морских существ ордовикского периода, 488,3–443,7 млн лет назад. Такие окаменелости встречаются по всем Гималаям, и среди находок есть трилобиты, брахиоподы, остракоды и криноидеи.

Почти все осадочные породы образованы водной эрозией, измельчающей породы в течение тысяч или миллионов лет, прежде чем они уплотняются и превращаются под давлением в осадочную породу. Ранее исследователи также обнаружили на вершине Эвереста осадочные породы и древних морских существ, это указывает на то, что ранее она была покрыта водой. Также это указывает на какое-то событие, поднявшее скалу более чем на 8000 метров над уровнем моря.

Известно, что Эверест и Гималаи образовались в результате столкновения Евразийской и Индийской континентальных плит, которое началось около 40–50 миллионов лет назад. По данным экспертов Геологического общества, Евразийская плита во время этого события была частично смята и выгнута над Индийской плитой, однако из-за их низкой плотности и высокой плавучести ни одна из континентальных плит не могла быть субдуцирована. Это привело к утолщению континентальной коры из-за складчатости и разломов под действием сил сжатия, толкающих Гималаи и Тибетское плато.

Исследователи отмечают, что это является основной причиной, почему даже на самых высоких горах в мире ученые находят морские окаменелости.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле есть две секретные горы — в 100 раз выше Эвереста.