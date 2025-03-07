"Біблійний потоп" чи тектоніка: чому морські скам'янілості ховаються на вершинах гір (відео)

Люди, які виявили морські скам'янілості на вершинах гір, спантеличені, як це взагалі можливо.

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У соціальній мережі Х опублікували відео, на якому люди збирають морські скам'янілості на вершинах гір — ролик спричинив певне збентеження, оскільки користувачі ставлять собі питання: "чому всі гори були під океаном?". У результаті відео породило дискусію про те, що це пов'язано з "великим потопом з Біблії", пише IFLScience.

Звичайно, скам'янілості на вершині гори зовсім не є доказом біблійного потопу. Однак, коли вони вперше були виявлені дослідниками, з'явилося багато запитань. Рання ідея прийшла від Леонардо да Вінчі, який виявив скам'янілості в одній гірській печері та отримав морські скам'янілості від місцевих жителів, коли жив у Мілані.

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Да Вінчі припустив, що це може бути пов'язано зі зміною ландшафту планети — простими словами, в якийсь момент історії Землі гори, мабуть, перебували на рівні моря. Вчений вважав, що шматки земної кори могли впасти в порожнини, затоплені водою, яка, зі свого боку, виштовхнула туди інші прилеглі шматки кори.

Насправді це не зовсім так, але ближче до істини, ніж "біблійний потоп". На жаль, він не опублікував ці ідеї, і протягом століть багато натуралістів висували викопні рештки як доказ на користь потопу.

Пізніші ідеї виявлення морських скам'янілостей на вершинах гір включали ідею про те, що Земля стискається в міру охолодження, внаслідок чого утворюються басейни та гори. Утім, учені наполягають, що це також не має особливого сенсу: якби це було так, гори мали б бути приблизно рівномірно розподіленими по всій суші, а не були б представлені довгими ланцюгами, які ми бачимо сьогодні.

Справжня правда відкрилася лише в 1960-х роках, коли вчені нарешті дізналися про тектоніку плит. Утім, розвиток теорії дрейфу континентів було вперше запропоновано в 1920-х роках. Наприклад, на вершині гори Еверест є осадова порода вапняк, відомий як "вапняк Джомолунгми". У ньому знаходиться кілька скам'янілих морських істот ордовицького періоду, 488,3-443,7 млн років тому. Такі скам'янілості трапляються по всіх Гімалаях, і серед знахідок є трилобіти, брахіоподи, остракоди й криноїдеї.

Майже всі осадові породи утворені водною ерозією, що подрібнює породи протягом тисяч або мільйонів років, перш ніж вони ущільнюються і перетворюються під тиском на осадову породу. Раніше дослідники також виявили на вершині Евересту осадові породи та стародавніх морських істот, що вказує на те, що раніше вона була покрита водою. Також це вказує на якусь подію, що підняла скелю більш ніж на 8000 метрів над рівнем моря.

Відомо, що Еверест і Гімалаї утворилися внаслідок зіткнення Євразійської та Індійської континентальних плит, яке почалося близько 40-50 мільйонів років тому. За даними експертів Геологічного товариства, Євразійська плита під час цієї події була частково зім'ята і вигнута над Індійською плитою, однак через їхню низьку щільність і високу плавучість жодна з континентальних плит не могла бути субдукована. Це призвело до потовщення континентальної кори через складчастість і розломи під дією сил стиснення, що штовхають Гімалаї й Тибетське плато.

Дослідники зазначають, що це є основною причиною, чому навіть на найвищих горах у світі вчені знаходять морські скам'янілості.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі є дві секретні гори — у 100 разів вищі за Еверест.