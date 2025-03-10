Кольцо вокруг Луны: что такое лунное гало и что оно означает (фото)

Лунное гало — это увлекательное природное явление, которое не только завораживает своей красотой, но и может служить своеобразным сигналом об изменениях в атмосфере. Оптическая иллюзия может стать интересной как для любителей астрономии, так и для обычных наблюдателей ночного неба.

Related video

Лунное гало — это оптическая иллюзия, из-за которой Луну окружает большое яркое кольцо, которое можно увидеть невооруженным глазом. Этот поразительный и часто красивый круг света вокруг Луны вызван преломлением света, отраженного от нашего спутника, кристаллами льда в верхних слоях атмосферы. Об этом пишет Space.

Что означает лунное гало

Это оптическое явление в атмосфере, возникающее вокруг Луны в виде сияющего кольца или ореола. Это редкое природное явление появляется вследствие преломления и отражения света Луны в кристаллах льда, расположенных в высоких слоях атмосферы, в частности в перистых облаках.

Как образуется лунное гало

Гало формируется из-за прохождения лунного света сквозь микроскопические кристаллы льда в облаках, расположенных на высоте 5-10 км. Чаще всего наблюдается классическое 22-градусное гало — светлое кольцо, радиус которого примерно равен 22 градусам относительно Луны. Это объясняется тем, что преломление света в шестиугольных кристаллах льда происходит под определенными углами.

Лунное гало Фото: space.com

Приметы и народные верования

В народе лунное гало часто считалось предвестником изменений в погоде, особенно в зимнее время. Обычно его появление свидетельствует о приближении циклона, который может принести осадки, сильный ветер или даже бурю. Также в некоторых культурах этот феномен связывали с мистическими событиями и верили, что он имеет особый символический смысл.

Это связано с тем, что перистые облака иногда указывают на приближение теплого атмосферного фронта, который, в свою очередь, связан с системой низкого давления, что может нести с собой внезапное снижение температуры, сильный дождь, град и даже гром и молнию.

Поскольку перистые облака часто сигнализируют о появлении осадков, именно поэтому в древности так предсказывали погоду на ближайшие сутки.

Можно ли предсказать появление лунного гало

Гало не является постоянным явлением, но его можно спрогнозировать с помощью метеорологических данных. Если в атмосфере появляются высокие перистые облака, то вероятность образования гало возрастает. Лучше всего это явление видно ночью, когда Луна ярко светит и расположена достаточно высоко на небе.

Лунное гало в Антарктиде Фото: Национальный антарктический научный центр

Насколько распространены лунные гало и когда их можно увидеть

По словам ученых, лунные гало являются довольно распространенным атмосферным явлением и их можно увидеть, если вы не боитесь холодной и влажной погоды. Несмотря на то, что такие кольца света появляются в любое время года, чаще всего их можно наблюдать зимой.

В частности, чаще всего оптическую иллюзию можно увидеть, когда яркая полная или почти полная Луна скрыта тонкими перистыми облаками. И здесь, в отличие от других астрономических наблюдений, наличие облаков является преимуществом.

Перистые облака являются тонкими и почти прозрачными и покрывают большие участки неба на расстояние до нескольких тысяч километров и вызывают появление других атмосферных явлений, похожих на лунное или солнечное гало.

Напомним, как серый кит десятилетиями поддерживает экосистему на дне океана.

Также Фокус писал о "жизни" бактерий даже после смерти.