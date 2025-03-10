Кільце навколо Місяця: що таке місячне гало та що воно означає (фото)

Місячне гало – це захопливе природне явище, яке не тільки зачаровує своєю красою, але й може служити своєрідним сигналом про зміни в атмосфері. Оптична ілюзія може стати цікавою як для любителів астрономії, так і для звичайних спостерігачів нічного неба.

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Місячне гало — це оптична ілюзія, через яку Місяць оточує велике яскраве кільце, яке можна побачити неозброєним оком. Це разюче і часто гарне коло світла навколо Місяця викликане заломленням світла, відбитого від нашого супутника, кристалами льоду у верхніх шарах атмосфери. Про це пише Space.

Що означає місячне гало

Це оптичне явище в атмосфері, що виникає навколо Місяця у вигляді сяючого кільця або ореолу. Це рідкісне природне явище з'являється внаслідок заломлення та відбиття світла Місяця в кристалах льоду, що розташовані у високих шарах атмосфери, зокрема в перистих хмарах.

Як утворюється місячне гало

Гало формується через проходження місячного світла крізь мікроскопічні кристали льоду в хмарах, розташованих на висоті 5-10 км. Найчастіше спостерігається класичне 22-градусне гало – світле кільце, радіус якого приблизно дорівнює 22 градусам відносно Місяця. Це пояснюється тим, що заломлення світла в шестикутних кристалах льоду відбувається під певними кутами.

Місячне гало Фото: space.com

Прикмети та народні вірування

У народі місячне гало часто вважалося передвісником змін у погоді, особливо в зимовий час. Зазвичай його поява свідчить про наближення циклону, що може принести опади, сильний вітер або навіть бурю. Також у деяких культурах цей феномен пов’язували з містичними подіями та вірили, що він має особливий символічний зміст.

Це пов'язано з тим, що перисті хмари іноді вказують на наближення теплого атмосферного фронту, який, зі свого боку, пов'язаний із системою низького тиску, що може нести із собою раптове зниження температури, сильний дощ, град і навіть грім і блискавку.

Оскільки перисті хмари часто сигналізують про появу опадів, саме тому в давнину так передбачали погоду на найближчу добу.

Чи можна передбачити появу місячного гало

Гало не є постійним явищем, але його можна спрогнозувати за допомогою метеорологічних даних. Якщо в атмосфері з’являються високі перисті хмари, то ймовірність утворення гало зростає. Найкраще це явище видно вночі, коли Місяць яскраво світить і розташований досить високо на небі.

Місячне гало в Антарктиді Фото: Національний антарктичний науковий центр

Наскільки поширені місячні гало і коли їх можна побачити

За словами вчених, місячні гало є досить поширеним атмосферним явищем і їх можна побачити, якщо ви не боїтеся холодної та вологої погоди. Попри те, що такі кільця світла з'являються будь-якої пори року, найчастіше їх можна спостерігати взимку.

Зокрема, найчастіше оптичну ілюзію можна побачити, коли яскравий повний або майже повний Місяць прихований тонкими перистими хмарами. І тут, на відміну від інших астрономічних спостережень, наявність хмар є перевагою.

Перисті хмари є тонкими і майже прозорими та покривають великі ділянки неба на відстань до кількох тисяч кілометрів і викликають появу інших атмосферних явищ, схожих на місячне або сонячне гало.

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