Икар, устремившийся к солнцу: жуткого умирающего морского дьявола впервые заметили при свете дня

Исследователи искали акул у побережья острова Тенерифе, когда наткнулись на нечто гораздо более странное.

Related video

В феврале исследователи из природоохранной организации Condrik Tenerife примерно в двух километрах от побережья острова Тенерифе наткнулись на нечто неожиданное. Ученые отправились на поиски акул, однако заметили нечто гораздо более странное — черного морского дьявола, пишет PHYS.org.

В результате фотографу Дэвиду Хара Богунья удалось заснять горбатого удильщика (Melanocetus johnsonii, вид черного морского дьявола), плавающего у самой поверхности воды в водах "залитых солнцем". Любопытно, что ранее представителей этого вида никогда не видели живыми при свете дня, поскольку они обычно обитают в "сумеречной зоне" океана на глубине от 200 до 600 метров.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Видео, опубликованное в социальных сетях, вызвало чрезвычайно сочувственную реакцию. Более того, некоторые пользователи заметили в морском дьяволе "феминистический символ" и фигуру, похожую на Икара, подплывшего слишком близко к солнцу.

Странная жизнь удильщика

Наши познания о "сумеречной зоне" океана весьма скудны, а потому виды, обитающие в ней, часто воспринимаются как монстры. Но это не совсем так. Например, удильщики, как правило, намного меньше, чем мы могли бы предположить: образец, снятый у берегов Тенерифе, был самкой, которая обычно вырастает лишь до 15 сантиметров в длину.

Эти существа получили свое название из-за своей биолюминесцентной приманки — речь о модифицированном спинном плавниковом луче, способном излучать свечение, используемое для ловли рыбы в темных водах. Биолюминесценция производится симбиотическими бактериями, которые живут внутри луковичной головы приманки.

К слову, у самцов удильщиков нет культовой приманки, и они намного меньше, обычно достигая длины всего 3 см. Как правило, самцы проводят первую часть своей жизни в поисках самки, к которой затем прикрепляются. В конечном итоге они сливают свою кровеносную систему с системой самки и полностью зависят от нее в плане питательных веществ, проживая остаток своей жизни в качестве паразита.

Смерть морского дьявола

Ученые до сих пор не знают, почему морской дьявол у побережья Тенерифе плавал вертикально у поверхности, но предполагают, что такое поведение может быть связано с изменениями температуры воды или тем, что рыба находилась на закате своей жизни.

Исследователи наблюдали за удильщиком в течение нескольких часов, пока она не умерла. Далее тело удильщика извлекли из воды и законсервировали, а затем доставили в Музей природы и археологии в Санта-Крус-де-Тенерифе, где его будут изучать.

Ранее Фокус писал о том, что на берег Калифорнии выбросило причудливую рыбу.