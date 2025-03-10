Ікар, що кинувся до сонця: моторошного вмираючого морського диявола вперше помітили при світлі дня

Дослідники шукали акул біля узбережжя острова Тенерифе, коли натрапили на щось набагато дивніше.

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У лютому дослідники з природоохоронної організації Condrik Tenerife приблизно за два кілометри від узбережжя острова Тенерифе натрапили на щось несподіване. Науковці вирушили на пошуки акул, однак помітили щось набагато дивніше — чорного морського диявола, пише PHYS.org.

У результаті фотографу Девіду Хара Богунья вдалося зняти горбатого вудильника (Melanocetus johnsonii, вид чорного морського диявола), який плаває біля самої поверхні води у водах "залитих сонцем". Цікаво, що раніше представників цього виду ніколи не бачили живими при світлі дня, оскільки вони зазвичай мешкають у "сутінковій зоні" океану на глибині від 200 до 600 метрів.

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Відео, опубліковане в соціальних мережах, викликало надзвичайно співчутливу реакцію. Ба більше, деякі користувачі помітили в морському дияволі "феміністичний символ" і постать, схожу на Ікара, який підплив надто близько до сонця.

Дивне життя вудильника

Наші пізнання про "сутінкову зону" океану вельми мізерні, а тому види, що мешкають у ній, часто сприймаються як монстри. Але це не зовсім так. Наприклад, вудильники зазвичай набагато менші, ніж ми могли б припустити: зразок, знятий біля берегів Тенерифе, був самкою, яка зазвичай виростає лише до 15 сантиметрів у довжину.

Ці істоти отримали свою назву через свою біолюмінесцентну приманку — йдеться про модифікований спинний плавниковий промінь, здатний випромінювати світіння, що використовується для лову риби в темних водах. Біолюмінесценція виробляється симбіотичними бактеріями, які живуть усередині цибулинної голови приманки.

До речі, у самців вудильників немає культової приманки, і вони набагато менші, зазвичай досягаючи довжини всього 3 см. Як правило, самці проводять першу частину свого життя в пошуках самки, до якої потім прикріплюються. Зрештою вони зливають свою кровоносну систему з системою самки й повністю залежать від неї в плані поживних речовин, проживаючи залишок свого життя як паразит.

Смерть морського диявола

Науковці досі не знають, чому морський диявол біля узбережжя Тенерифе плавав вертикально біля поверхні, але припускають, що така поведінка може бути пов'язана зі змінами температури води або з тим, що риба перебувала на заході свого життя.

Дослідники спостерігали за вудильником протягом кількох годин, поки вона не померла. Далі тіло вудильника витягли з води та законсервували, а потім доправили до Музею природи та археології в Санта-Крус-де-Тенеріфе, де його вивчатимуть.

Раніше Фокус писав про те, що на берег Каліфорнії викинуло химерну рибу.