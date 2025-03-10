Не планеты и не звезды: астрономы обнаружили новый класс блуждающих в космосе объектов (фото)

Загадочные объекты не вписываются в существующие категории звезд или планет.

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Ученые считают, что некоторые объекты планетарной массы, которые блуждают по космосу и не связаны гравитацией со звездами, представляют собой новый класс астрономических объектов. Это не планеты и не звезды, и они скорее всего были созданы при столкновении молодых звездных систем. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Space.

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Блуждающими объектами планетарной массы называет те, масса которых в 13 раз превышает массу Юпитера. Они могут быть, как одиночками, так и находится в двойной системе. Два года назад астрономы впервые обнаружили в туманности Ориона несколько десятков двойных объектов с массой Юпитера (JuMBO), которые свободно перемещались по космосу, но их происхождение оставалось загадкой.

Эти объекты имеют массу меньше, чем у самых маленьких звезд, но больше, чем у самых больших планет. Поэтому возник вопрос: формируются ли эти объекты как звезды или как планеты? Проблема в том, что ни одно из этих происхождений не может объяснить двойной характер JuMBO и большое количество объектов планетарной массы в космосе.

По словам ученых, объекты планетарной массы не вписываются в существующие категории звезд или планет. Новое исследование показывает, что это совершенно иной тип астрономических объектов, возникающих во время столкновения молодых звездных систем. Ученые выяснили, что такие блуждающие объекты могут быть созданы, когда сплющенные облака из газа и пыли, то есть околозвездные диски, окружающие молодые звезды, взаимодействуют между собой.

Иллюстрация показывает, как JuMBO выброшены из своей звездной системы, но остаются связанными вместе Фото: space.com

Раньше астрономы считали, что блуждающие объекты планетарной массы представляют собой планеты-изгои, выброшенные из своих родных звездных систем. Однако существование JuMBO поставило под сомнение эту теорию. Трудно объяснить, почему гравитационное влияние звезды и соседних планет не смогло разделить два объекта, и они были выброшены в паре.

Также предполагалось, что блуждающие объекты планетарной массы являются коричневыми карликами. Эти объекты образуются как звезды, но у них мало массы для запуска термоядерного синтеза водорода. Этот процесс определяет, что такое звезда. При этом коричневые карлики имеют массу в диапазоне от 13 до 75 масс Юпитера. Также известно, что чем меньше звезда, тем менее вероятно, что она будет существовать в двойной системе, поэтому коричневых карликов в парах сложно обнаружить.

Чтобы разобраться с проблемой JuMBO астрономы создали моделирование сближений двух околозвездных дисков, окружающих молодые звезды. Астрономы обнаружили, что когда эти диски сталкиваются на скорости примерно 7000 – 10000 км/ч на расстоянии в 300-400 большем расстояния от Земли до Солнца, образуется мост из газа и пыли.

На иллюстрации показано создание пары объектов планетарной массы Фото: space.com

Этот мост разрушается и образуются плотные нити газа, которые распадаются, создавая "зародыши" объектов планетарной массы с массой в 10 раз больше, чем у Юпитера. Моделирование показало, что примерно 14% таких объектов образуются в парах. То есть это объясняет наличие большого количества JuMBO в туманности Ориона.

Результаты исследования подтверждаются тем фактом, что столкновения околозвездных дисков являются обычным явлением в плотных звездных скоплениях, таких как те, что существуют в туманности Ориона. Это означает, что эти регионы могут создавать сотни объектов планетарной массы, что объясняет их большое количество в космосе.

Авторы исследования говорят, что объекты планетарной массы могут представлять собой новых класс объектов, рожденных из гравитационного хаоса столкновений околозвездных дисков.

Как уже писал Фокус, астрономы наконец-то обнаружили самые первые звезды во Вселенной. Первое поколение звезд возникло вскоре после Большого взрыва, но их жизнь была очень короткой по космическим меркам.

Также Фокус писал о том, что физики считают, что время может происходить из гравитации. Таким образом главная теория гравитации или общая теория относительности требует пересмотра.