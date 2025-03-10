Лучший способ перетасовать колоду карт: математики считают, секрет в количестве повторений

Исследователи пришли к выводу, что существует способ эффективно перетасовать колоду и его секрет кроется в математике.

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При наличии стандартной колоды из 52 карт, ее перетасовка — пожалуй, одна из самых рандомизирующих вещей, которые мы могли бы сделать в теории. Известно, что существует невероятное количество возможных перетасовок, для раздачи которых потребовалось бы невероятное количество времени. Но теория и практика разные вещи, а потому ученые сосредоточились на поиске наиболее эффективного способа перетасовке карт, пишет IFLScience.

Итак, как лучше всего перетасовать колоду, чтобы получить правильный разброс? Ключ в технике или упорстве? Ученые считают, что секрет на самом деле кроется в математике. По словам профессора анализа и теории вероятностей в технологическом университете Чалмерса в Швеции Йохана Йонассона, существует несколько основных способов перетасовать колоду карт.

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Наиболее распространенной является "перетасовка сверху" — техника, при которой колода постепенно перекладывается из одной руки в другую, посредством снятия небольшого количества карт сверху колоды, используя большой палец. Это техника, по словам профессора Йонассона, считается одной из наиболее простых техник, но с точки зрения рандомизации вещей она не слишком хороша.

Исследователи отмечают, что при использовании такой техники сколько бы карт у вас ни было, требуется больше этого времени в квадрате, чтобы правильно их перемешать. Сколько бы карт у вас ни было, требуется больше этого времени в квадрате, чтобы правильно их перемешать. По словам профессора математики Джейсона Фулмана, при использовании стандартной колоды из 52 карт потребуется огромное количество перестановок — около 10.

По мнению Фулмана, для эффективной перетасовки карт лучше использовать другую технику: необходимо разделить колоду примерно пополам, а затем соединить стопки почти по одной карте, позволяя им падать друг на друга. Этот метод не только визуально более впечатляющий, чем метод сверху вниз, но и перемешивает карты гораздо эффективнее. Ученые отмечают, что для эффективной перетасовки карт потребуется около 7 перестановок.

Любопытно, что степень эффективности перестановки карт также влияет на то, сколько из них мы могли бы угадать. Например, если колода идеально перемешана, человек способен угадать правильно лишь около 4,5 карты. Однако, по словам Фулмана, если сделать тасовку прокруткой лишь один раз человек способен угадать более 30 карт, дважды — более 19 карт, трижды — почти 13 карт.

Еще в 1990-х года математики Дэйв Байер и Перси Диаконис обнаружили так называемый "феномен осечки" — простыми словами, они обнаружили, что рандомизация на самом деле наступает внезапно. На практике это означает: если вы хотите правильно перемешать эти карты, вам нужно провести все семь раундов тасования.

Ученые также обнаружили, что на практике большинство людей во всем мире тасуют карты лишь 3 или 4 раза. Увы, этого не достаточно, а потому на практике мы получаем колоду, которая все еще "далека от случайности". Только после того, как вы достигнете семи или более перетасовок, по мнению математиков, колода станет ближе к "случайной", чем к "идеально упорядоченной".

И даже это еще не все. Математики также предупреждают, что не следует тасовать колоду уж слишком настойчиво. Это может показаться нелогичным, но если вам каким-то образом удастся перетасовать колоду буквально идеально, то это почти так же плохо, как и не тасовать вообще.

Исследователи обнаружили, что в результате слишком тщательно перетасованных карт может возникнуть так называемый эффект "зловещей долины". В результате ученые советуют выбрать перетасовку и повторить действие 7 раз — это позволит достичь идеального результата.

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