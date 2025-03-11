Самые токсичные отношения в мире: самцы осьминогов используют яд, чтобы не быть съеденными заживо

Исследователи обнаружили, что самцы синеполосых осьминогов используют любопытную стратегию, чтобы распространить свои гены, но не стать жертвами своих партнерш.

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В животном мире размножение часто является опасным делом: многие виды страдают от ужасных инфекций, передающихся половым путем, в то время как другие виды сталкиваются с угрозой со стороны потенциальных партнеров или соперников. Некоторые животные, например, богомолы и пауки, занимаются сексуальным каннибализмом, у других — самцы умирают добровольно, чтобы обеспечить распространение своих генов, а у третьих — погибают лишь те самцы, которые не способны убежать достаточно быстро, пишет IFLScience.

Теперь в новом исследовании команда из Института мозга Квинсленда обнаружила, что самцы синеполосых осьминогов (Hapalochlaena fasciata) используют яд против своих партнеров, а также в обычных целях защиты от хищников и подавления добычи. В данном случае убийство самок было бы контрпродуктивным, а потому самцы адаптировались, чтобы нейтрализовать самку, по крайне мере, на время.

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Известно, что у синеполосых осьминогов половой деморфизм гораздо менее выражен, чем у собратьев: самки весят всего вдвое больше самцов, но они весьма прожорливы, а потому опасны. Группа под руководством доктора Вэнь-Сун Чунга из Института мозга Квинсленда шпионила за осьминогами, занимающимися размножением, и обнаружила, что самцы кусают аорту самки в начале танца.

Исследователи заметили, что токсин самцов обездвиживал самок — это состояние похоже на асфиксию: кожа бледнеет, а зрачки сужаются и перестают реагировать на вспышки света. Команда полагает, что эта стратегия, вероятно, эффективна в том, чтобы защититься от нападения со стороны самки. Ученые провели эксперимент, поместив осьминогов в резервуар и заметили, что самки становились невероятно агрессивными, по мере того, как приближались самцы.

Теперь команда считает, что яд позволяет самцам безопасно оплодотворить самку и сбежать до того, как она полностью восстановится. Тем не менее, как и у многих других осьминогов, считается, что самцы спариваются только один раз, поэтому неясно, какую эволюционную выгоду дает побег.

Любопытно, что самцы синеполосых осьминогов не слишком пекутся о своем потомстве: именно самки обеспечивают длительную материнскую заботу о яйцах, в течение которых у них невероятно мало возможностей прокормиться.

Наблюдения показывают, что для самцов спаривание сопровождалось тяжелым дыханием — от 20-25 раз в минуту до 35-45 раз. В то же время дыхание самок наоборот замедляется, а затем останавливается полностью на большую часть времени, в течение которого самец переносит пакет спермы в половые пути самки.

Любопытно, что укусы самцов со временем стали настолько обычным делом, что их слюнные железы, в которых вырабатывается яд, в три раза больше, чем у самок. Авторы исследования отмечают, что частичная устойчивость к ТТХ наблюдается у близкородственного синекольчатого осьминога. Ученые полагают, что она развилась, чтобы не допустить нанесения вреда себе при столкновении с добычей. Они считают, что самки усилили эту уже существующую черту, чтобы защитить себя от самцов, заставив самцов вырабатывать больше яда и начать гонку вооружений.

Исследователи также обнаружили, что после спаривания открытая рана на аорте самок сохраняется в течение примерно трех дней. Укусы также должны быть нанесены с точностью: команда увидела, как один самец промахнулся мимо аорты, что привело к тому, что самка восстановилась через 35 минут вместо часа.

Ранее Фокус писал о том, что ученые только что раскрыли секрет нервной системы осьминогов.