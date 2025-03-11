Найтоксичніші стосунки у світі: самці восьминогів використовують отруту, щоб не бути з'їденими живцем

Дослідники виявили, що самці синьосмугастих восьминогів використовують цікаву стратегію, щоб поширити свої гени, але не стати жертвами своїх партнерок.

Related video

У тваринному світі розмноження часто є небезпечною справою: багато видів страждають від жахливих інфекцій, що передаються статевим шляхом, у той час, як інші види стикаються із загрозою з боку потенційних партнерів або суперників. Деякі тварини, наприклад, богомоли й павуки, займаються сексуальним канібалізмом, в інших — самці помирають добровільно, щоб забезпечити поширення своїх генів, а в третіх — гинуть лише ті самці, які не здатні втекти досить швидко, пише IFLScience.

Тепер у новому дослідженні команда з Інституту мозку Квінсленду виявила, що самці синьосмугастих восьминогів (Hapalochlaena fasciata) використовують отруту проти своїх партнерів, а також у звичайних цілях захисту від хижаків та придушення здобичі. У цьому випадку вбивство самок було б контрпродуктивним, а тому самці адаптувалися, щоб нейтралізувати самку принаймні на певний час.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що у синьосмугастих восьминогів статевий деморфізм набагато менш виражений, ніж у побратимів: самки важать лише вдвічі більше за самців, але вони дуже ненажерливі, а тому небезпечні. Група під керівництвом доктора Вень-Сун Чунга з Інституту мозку Квінсленду шпигувала за восьминогами, які займаються розмноженням, і виявила, що самці кусають аорту самки на початку танцю.

Дослідники помітили, що токсин самців знерухомлював самок — цей стан схожий на асфіксію: шкіра блідне, а зіниці звужуються і перестають реагувати на спалахи світла. Команда вважає, що ця стратегія, ймовірно, ефективна в тому, щоб захиститися від нападу з боку самки. Вчені провели експеримент, помістивши восьминогів у резервуар і помітили, що самки ставали неймовірно агресивними в міру того, як наближалися самці.

Тепер команда вважає, що отрута дозволяє самцям безпечно запліднити самку і втекти до того, як вона повністю відновиться. Проте, як і в багатьох інших восьминогів, вважається, що самці спаровуються тільки один раз, тому неясно, яку еволюційну вигоду дає втеча.

Цікаво, що самці синьосмугастих восьминогів не надто дбають про своє потомство: саме самки забезпечують тривалу материнську турботу про яйця, впродовж яких вони мають неймовірно мало можливостей прогодуватися.

Спостереження показують, що для самців спарювання супроводжувалося важким диханням — від 20-25 разів на хвилину до 35-45 разів. Водночас дихання самок навпаки сповільнюється, а потім зупиняється повністю на більшу частину часу, протягом якого самець переносить пакет сперми в статеві шляхи самки.

Цікаво, що укуси самців згодом стали настільки звичною справою, що їхні слинні залози, в яких виробляється отрута, втричі більші, ніж у самок. Автори дослідження зазначають, що часткова стійкість до ТТХ спостерігається у близькоспорідненого синьокільчастого восьминога. Вчені вважають, що вона розвинулася, щоб не допустити заподіяння шкоду собі під час зіткнення зі здобиччю. Вони вважають, що самки посилили цю вже наявну рису, щоб захистити себе від самців, змусивши самців виробляти більше отрути та почати перегони озброєнь.

Дослідники також виявили, що після спарювання відкрита рана на аорті самок зберігається протягом приблизно трьох днів. Укуси також мають бути нанесені з точністю: команда побачила, як один самець промахнувся повз аорту, що призвело до того, що самка відновилася через 35 хвилин замість години.

Раніше Фокус писав про те, що вчені щойно розкрили секрет нервової системи восьминогів.