Остатки сказочной страны Оз: на дне Тихого океана скрывается "дорога из желтого кирпича" (видео)

Во время экспедиции к глубоководному хребту к северу от гавайских островов ученые обнаружили под толщей воды нечто любопытное.

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Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты и таит в себе невероятное количество тайн. Время от времени ученые погружаются в самые труднодоступные и неизведанные уголки океана, например, самую глубокую точку Тихого океана — Марианскую впадину — и находят там невероятное количество жизни, пишет Science Alert.

А в 2022 году во время экспедиции к глубоководному хребту к северу от гавайских островов ученым удалось совершить неожиданное открытие: древнее высохшее дно озера, вымощенное чем-то вроде "дороги из желтого кирпича". Команда отмечает, что открытие было случайным, а необычная "дорога" на дне океана была обнаружена исследовательским судном Nautilus во время обследования хребта Лилиуокалани в морском национальном памятнике Папаханаумокуакеа (PMNM).

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Отметим, что PMNM — одна из крупнейших морских заповедных зон в мире, а ее площадь больше, чем все национальные парки США вместе взятые. Авторы отчета отмечают, что в общей сложности им удалось исследовать лишь около 3% морского дна этой зоны.

Исследование было проведено на глубине около 3000 метров, а погружение засняли на видео. На кадрах запечатлен момент, когда ученые, управляющие глубоководным аппаратом, натолкнулись на "дорогу, ведущую в страну Оз".

Изначально ученые сравнили дорогу с дорогой в затерянную Атлантиду, а после с "дорогой из желтого кирпича", ведущей в страну Оз. Несмотря на то, что дно озера, обнаруженное исследователями на вершине подводной горы Нутка, находится под водой примерно в тысячу метров, оно выглядит на удивление сухим.

Исследователи отмечают, что морское дно в этом месте выглядит как "запеченная корка", а на одном участке вулканическая порода раскололась таким образом, что выглядит поразительно похожей на кирпичи.

Команда предполагает, что уникальные 90-градусные трещины, вероятно, вызваны нагреванием и охлаждением из-за многочисленных извержений. На первый взгляд, эффект легко принять за путь в прекрасный новый мир. И в каком-то смысле это не совсем так.

Авторы исследования отмечают, что их находка является знаком того, что ученые движутся в правильном направлении и вскоре действительно могут узнать больше о скрытой геологии нашей планеты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пытаются разгадать тайну золотого яйца, найденного на дне океана.