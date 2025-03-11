Залишки казкової країни Оз: на дні Тихого океану ховається "дорога з жовтої цегли" (відео)

Під час експедиції до глибоководного хребта на півночі від гавайських островів учені виявили під товщею води щось цікаве.

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Океан вкриває понад 70% поверхні нашої планети й таїть у собі неймовірну кількість таємниць. Час від часу вчені занурюються у важкодоступні та незвідані куточки океану, наприклад, найглибшу точку Тихого океану — Маріанську западину — і знаходять там неймовірну кількість життя, пише Science Alert.

А 2022 року під час експедиції до глибоководного хребта на північ від гавайських островів вченим вдалося зробити несподіване відкриття: давнє висохле дно озера, вимощене чимось на кшталт "дороги з жовтої цегли". Команда зазначає, що відкриття було випадковим, а незвичайна "дорога" на дні океану була виявлена дослідницьким судном Nautilus під час обстеження хребта Ліліуокалані в морській національній пам'ятці Папаханаумокуакеа (PMNM).

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Зазначимо, що PMNM — одна з найбільших морських заповідних зон у світі, а її площа більша, ніж усі національні парки США разом узяті. Автори звіту зазначають, що загалом їм вдалося дослідити лише близько 3% морського дна цієї зони.

Дослідження було проведено на глибині близько 3000 метрів, а занурення зняли на відео. На кадрах зображено момент, коли вчені, які керують глибоководним апаратом, натрапили на "дорогу, що веде в країну Оз".

Спочатку вчені порівняли дорогу з дорогою до загубленої Атлантиди, а після — з "дорогою з жовтої цегли", що веде в країну Оз. Попри те, що дно озера, виявлене дослідниками на вершині підводної гори Нутка, перебуває під водою приблизно на тисячу метрів, воно має напрочуд сухий вигляд.

Дослідники зазначають, що морське дно в цьому місці має вигляд "запеченої кірки", а на одній ділянці вулканічна порода розкололася таким чином, що має разюче схожий на цеглу вигляд.

Команда припускає, що унікальні 90-градусні тріщини, ймовірно, викликані нагріванням і охолодженням через численні виверження. На перший погляд, ефект легко прийняти за шлях у прекрасний новий світ. І в якомусь сенсі це не зовсім так.

Автори дослідження зазначають, що їхня знахідка є знаком того, що вчені рухаються в правильному напрямку і незабаром дійсно можуть дізнатися більше про приховану геологію нашої планети.

Раніше Фокус писав про те, що вчені намагаються розгадати таємницю золотого яйця, знайденого на дні океану.