Найглибшу западину в океані відвідало всього 22 людини і тисячі інших істот: про кого йдеться

Дослідники щойно виявили в найглибшій точці в океані понад 7000 абсолютно нових для науки видів.

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Тисячі ніколи раніше не бачених видів мікробів були нещодавно виявлені в найглибшій точці Світового океану — Маріанській западині. Ці дивні глибоководні мікроорганізми не схожі ні на що, що ми могли б спостерігати на поверхні: вони ідеально пристосовані для життя на глибині майже 11 000 метрів, регулярно піддаючись надзвичайно високому тиску, холоду і відсутності поживних речовин, пише IFLScience.

2021 року команда китайських учених піднялася на борт глибоководного підводного човна Fendouzhe і вирушила в найглибшу точку океану — Маріанську западину, розташовану на глибині 10 900 метрів у західній частині Тихого океану. Загалом вчені провели 33 занурення, під час яких зібрали тисячі зразків опадів, морської води й більших організмів із глибин від 6 000 до 10 900 метрів.

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Тепер учені нарешті готові озвучити свої висновки, надавши перший в історії систематичний огляд системи в зоні хребта. Робота дослідників виявила понад 7 000 видів мікробів, 90% з яких раніше не були описані вченими.

Автори дослідження зазначають, що далеко не всі з цих видів — мікроскопічні організми. Вчені описали 662 хебта-амфіпода (Hirondellea gigas), крихітних ракоподібних, що переміщаються з боку в бік між глибоководними западинами, показуючи, як безхребетні переміщаються по дну океану. Їм також вдалося виявити хребтоподібну рибу-равлика (Pseudoliparis swirei), яка утримує рекорд як найбільш глибоководна риба, коли-небудь знайдена. Автори дослідження вивчили вид і виявили, що риби-равлики пристосувалися опускатися на нищівні глибини, де мало інших риб можуть вижити.

Генетичний аналіз мікробів дав кілька цікавих підказок про те, як видам вдається виживати в таких екстремальних умовах. У деяких мікробів дрібніші, ефективніші геноми, які допомагають їм спеціалізуватися і процвітати в умовах екстремального тиску. Це було виявлено у мікробів, які домінують у Маріанській западині. Водночас інші мікроби більші та мають більш гнучкі геноми, які дають їм змогу виживати, пристосовуючись до мінливих умов.

Автори дослідження вважають, що геноми незвичайних мікробів, знайдених у Маріанській западині, можна надалі використати в умовах порятунку біорізноманіття, що перебуває під загрозою, в інших місцях планети.

Зазначимо, що найглибша точка Маріанської западини відома як Безодня Челленджера і досягає глибини в 10 984 метри. Цей океанічний жолоб був створений в результаті драматичного геологічного процесу, званого субдукцією, коли одна масивна плита земної кори ковзнула під меншу. Це зіткнення змусило морське дно опуститися, утворивши найглибшу точку океану. Принаймні, з тих, що нам відомі.

Дон Волш і Жак Піккар були першими двома людьми, які досягли Безодні Челленджера 1960 року, і на сьогодні там побували лише 22 людини, включно з трьома китайськими дослідниками, які брали участь у цьому останньому дослідженні.

Раніше Фокус писав про те, що найглибоководніший вірус на Землі переховувався в Маріанській западині.