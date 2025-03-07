Самую глубокую впадину в океане посетило всего 22 человека и тысячи других существ: о ком идет речь

Исследователи только что обнаружили в самой глубокой точке в океане более 7000 совершенно новых для науки видов.

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Тысячи никогда ранее не виденных видов микробов были недавно обнаружены в самой глубокой точке Мирового океана — Марианской впадине. Эти странные глубоководные микроорганизмы не похожи ни на что, что мы могли бы наблюдать на поверхности: они идеально приспособлены для жизни на глубине почти 11 000 метров, регулярно подвергаясь чрезвычайно высокому давлению, холоду и отсутствию питательных веществ, пишет IFLScience.

В 2021 году команда китайских ученых поднялась на борт глубоководной подводной лодки Fendouzhe и отправилась в самую глубокую точку океана — Марианскую впадину, расположенную на глубине 10 900 метров в западной части Тихого океана. В общей сложности ученые провели 33 погружения за время которых собрали тысячи образцов осадков, морской воды и более крупных организмов с глубин от 6 000 до 10 900 метров.

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Теперь ученые наконец-то готовы озвучить свои выводы, предоставив первый в истории систематический обзор системы в зоне хребта. Работа исследователей выявила более 7 000 видов микробов, 90% из которых ранее не были описаны учеными.

Авторы исследования отмечают, что далеко не все из этих видов — микроскопические организмы. Ученые описали 662 хебта-амфипода (Hirondellea gigas), крошечных ракообразных, которые перемещаются из стороны в сторону между глубоководными впадинами, показывая, как беспозвоночные перемещаются по дну океана. Им также удалось обнаружить хребтообразную рыбу-улитку (Pseudoliparis swirei), которая удерживает рекорд как самая глубоководная рыба, когда-либо найденная. Авторы исследования изучили вид и обнаружили, что рыбы-улитки приспособились опускаться на сокрушительные глубины, где мало других рыб могут выжить.

Генетический анализ микробов дал несколько любопытных подсказок о том, как видам удается выживать в таких экстремальных условиях. У некоторых микробов более мелкие, более эффективные геномы, которые помогают им специализироваться и процветать в условиях экстремального давления. Это было обнаружено у микробов, доминирующих в Марианской впадине. В то же время другие микробы более крупные и имеют более гибкие геномы, которые позволяют им выживать, приспосабливаясь к изменяющимся условиям.

Авторы исследования полагают, что геномы необычных микробов, найденных в Марианской впадине, могут быть в дальнейшем использованы в условиях по спасению находящегося под угрозой биоразнообразия в других местах планеты.

Отметим, что самая глубокая точка Марианской впадины известна как Бездна Челленджера и достигает глубины в 10 984 метра. Этот океанический желоб был создан в результате драматического геологического процесса, называемого субдукцией, когда одна массивная плита земной коры скользнула под меньшую. Это столкновение заставило морское дно опуститься, образовав самую глубокую точку океана. По крайней мере, из тех, что нам известны.

Дон Уолш и Жак Пиккар были первыми двумя людьми, которые достигли Бездны Челленджера в 1960 году, и на сегодняшний день там побывало всего 22 человека, включая троих китайских исследователей, участвовавших в этом последнем исследовании.

Ранее Фокус писал о том, что самый глубоководный вирус на Земле скрывался в Марианской впадине.