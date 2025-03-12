130 лет считался утерянным: неуловимый вид с полосками на спине впервые обнаружен в Чили (фото)

Исследователи обнаружили удивительный вид лягушек, которые более века считались исчезнувшими с лица Земли.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов: некоторые из них все еще неизвестны науке, другие — хорошо изучены, а третьи — были обнаружены и описаны, а затем ускользали от глаз ученых в течение десятков лет. От золотых кротов до хищных птиц, эти виды сохраняются, несмотря на небольшие популяции и крошечные ареалы распространения, пишет IFLScience.

Теперь к этому списку присоединился еще один вид — лягушка с полосками на спине, получившая название Alsodes vittatus. Изначально этот вид был обнаружен французским энтомологом Филибером Жерменом в Чили еще в 1893 году. Затем в 1902 году немецкий натуралист Родульфо Амандо Филиппи использовал образцы, собранные Жерменом, и официально описал вид в 1902 году. Увы, после этого лягушки больше не попадались на глаза ученым.

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Исследователи предприняли несколько попыток обнаружить неуловимый вид между 1995 и 2002 годом, а затем в 2015 и 2016 годах, но безуспешно. Исследователи отмечают, что главной проблемой во время поисков стало отсутствие точности в описании типового местонахождения. Отметим, что во времена Жермена поместье Сан-Игнасио-де-Пемеуэ было поместьем огромных размеров, и натуралист не указал точное место, где он собрал образцы.

В 2023 и 2024 годах ученые повторили шаги Филибера Жермена, проведя поиски, которое увенчалось успехом. В результате команда впервые за 130 лет обнаружила три места, где обитают Alsodes vittatus. В двух дополнительных местах команда обнаружила других лягушек, принадлежащих к тому же роду, A. Igneus.

Самка Alsodes vittatus без полосы Фото: Edvin Riveros

В ходе исследования ученые собрали ДНК образцы и использовали их для подтверждения вида. Отметим, что у Alsodes vittatus также есть отличительная вертикальная линия вдоль спины, на которую Филиппи ссылался в изначальном описании. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что она на самом деле присутствует не у всех найденных образцов, а потому ее нельзя считать жестким правилом для идентификации вида.

Авторы исследования отмечают, что повторное открытие вида более чем через столетие позволило ученым узнать больше подробностей об этих животных. Полевые наблюдения также указывают на то, что эта амфибия сталкивается с несколькими значительными угрозами и что ее можно считать находящейся под угрозой исчезновения

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли сохранившуюся окаменелость лягушки с икрой.