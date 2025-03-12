130 років вважався загубленим: невловимий вид зі смужками на спині вперше виявлено в Чилі (фото)

Дослідники виявили дивовижний вид жаб, які понад століття вважалися зниклими з лиця Землі.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них все ще невідомі науці, інші — добре вивчені, а треті — були виявлені й описані, а потім вислизали з поля зору вчених протягом десятків років. Від золотих кротів до хижих птахів, ці види зберігаються, попри невеликі популяції та крихітні ареали поширення, пише IFLScience.

Тепер до цього списку приєднався ще один вид — жаба зі смужками на спині, що отримала назву Alsodes vittatus. Спочатку цей вид був виявлений французьким ентомологом Філібером Жерменом у Чилі ще 1893 року. Потім 1902 року німецький натураліст Родульфо Амандо Філіппі використовував зразки, зібрані Жерменом, і офіційно описав вид 1902 року. На жаль, після цього жаби більше не потрапляли на очі вченим.

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Дослідники зробили кілька спроб виявити невловимий вид між 1995 і 2002 роком, а потім у 2015 і 2016 роках, але марно. Дослідники зазначають, що головною проблемою під час пошуків стала відсутність точності в описі типового середовища. Зазначимо, що за часів Жермена маєток Сан-Ігнасіо-де-Пемеуе був маєтком величезних розмірів, і натураліст не вказав точне місце, де він зібрав зразки.

У 2023 і 2024 роках учені повторили кроки Філібера Жермена, провівши пошуки, які увінчалися успіхом. У результаті команда вперше за 130 років виявила три місця, де мешкають Alsodes vittatus. У двох додаткових місцях команда виявила інших жаб, що належать до того ж роду, A. Igneus.

Самка Alsodes vittatus без смуги Фото: Edvin Riveros

Під час дослідження вчені зібрали ДНК зразки й використовували їх для підтвердження виду. Зазначимо, що Alsodes vittatus також має відмінну вертикальну лінію вздовж спини, на яку Філіппі посилався в початковому описі. Однак у новому дослідженні вчені виявили, що вона насправді присутня не у всіх знайдених зразків, а тому її не можна вважати жорстким правилом для ідентифікації виду.

Автори дослідження зазначають, що повторне відкриття виду більш ніж через століття дало змогу вченим дізнатися більше подробиць про цих тварин. Польові спостереження також вказують на те, що ця амфібія стикається з кількома значними загрозами та що її можна вважати такою, що перебуває під загрозою зникнення

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли збережену скам'янілість жаби з ікрою.