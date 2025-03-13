Всего одна крошечная ракушка на дне моря способна убить человека: о чем идет речь (фото)

Ученые отреагировали на фото, сделанное дайвером под водой — он поднял со дна моря ракушку и оказался в шаге от смерти.

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Океан покрывает более 70% поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни — некоторые из видов, скрывающихся под толщей воды также могут быть чрезвычайно опасны. Недавно анонимный пользователь Reddit поделился фотографией ракушки в своей руке, объяснив, что он нашел ее на морском дне, плавая с маской и трубкой в Красном море в Египте. Ученые тут же отреагировали на фото — дайвер оказался в опасности, даже не подозревая этого, пишет IFLScience.

По словам дайвера, он думал, что просто нашел очень красивую ракушку и хотел забрать ее домой в качестве сувенира, однако заметил, что в ней что-то есть. Он также отметил, что почувствовал вес и движение внутри ракушки, а потому вернул ее на место, сделав несколько фотографий.

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Спустя несколько месяцев дайверу рассказали, что на самом деле он был в шаге от катастрофы. Исследователи объяснили, что поднимать подобные ракушки — плохая идея, так как на самом деле они могут оказаться домом для самых ядовитых морских улиток в мире.

То самое фото опасной конусной улитки Фото: Reddit

Исследователи изучили фото и заметили, что ракушка является домом для очень опасной улитки-конуса. Конусные улитки — морские моллюски, оснащенные специальным зубом, или "радулой", который действует как копье, чтобы впрыскивать мощный коктейль из конотоксинов для защиты и охоты.

Существуют сотни видов конусных улиток и, как известно, все они ядовиты. Однако ученые обнаружили, что не все одинаково — например, яд некоторых конусных улиток значительно сильнее других. Большинство из них наносят слабый укус, но по крайней мере два вида — текстильный конус (Conus textile) и географический конус (Conus geographus) — могут впрыскивать яд, способный убить человека.

Оценки смертности разнятся в зависимости от источника, но согласно данным музея естественной истории Карнеги, от укусов конусных улиток за все время погибло менее 100 человек. Так или иначе, ученые советуют держаться подальше от конусных улиток.

Отметим, что дайвер далеко не первый, кто оказался на волосок от встречи с конусной улиткой. В 2023 году другой человек выкопал конусную улитку на пляже в Египте. К счастью, тогда укуса также удалось избежать, однако все это указывает на то, что людям следует держаться подальше от непонятных ракушек.

Ранее Фокус писал о том, что ученые превратили улиток в киборгов и стали свидетелями настоящего побоища.