Лише одна крихітна мушля на дні моря здатна вбити людину: про що йдеться (фото)

Учені відреагували на фото, зроблене дайвером під водою — він підняв із дна моря мушлю й опинився за крок від смерті.

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Океан покриває понад 70% поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя — деякі з видів, що ховаються під товщею води, також можуть бути надзвичайно небезпечними. Нещодавно анонімний користувач Reddit поділився фотографією черепашки у своїй руці, пояснивши, що він знайшов її на морському дні, плаваючи з маскою і трубкою в Червоному морі в Єгипті. Вчені тут же відреагували на фото — дайвер опинився в небезпеці, навіть не підозрюючи цього, пише IFLScience.

За словами дайвера, він думав, що просто знайшов дуже красиву мушлю і хотів забрати її додому як сувенір, однак помітив, що в ній щось є. Він також зазначив, що відчув вагу і рух усередині черепашки, а тому повернув її на місце, зробивши кілька фотографій.

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Через кілька місяців дайверу розповіли, що насправді він був за крок від катастрофи. Дослідники пояснили, що підіймати подібні черепашки — погана ідея, оскільки насправді вони можуть виявитися домівкою для найотруйніших морських равликів у світі.

Те саме фото небезпечного конусного равлика Фото: Reddit

Дослідники вивчили фото і помітили, що мушля є домівкою для дуже небезпечного равлика-конуса. Конусні равлики — морські молюски, оснащені спеціальним зубом, або "радулою", що діє як спис, щоб впорскувати потужний коктейль із конотоксинів для захисту та полювання.

Існують сотні видів конусних равликів і, як відомо, всі вони отруйні. Проте вчені виявили, що не все однаково — наприклад, отрута деяких конусних равликів значно сильніша за інших. Більшість із них завдають слабкого укусу, але принаймні два види — текстильний конус (Conus textile) і географічний конус (Conus geographus) — можуть впорскувати отруту, здатну вбити людину.

Оцінки смертності різняться залежно від джерела, але згідно з даними музею природничої історії Карнегі, від укусів конусних равликів за весь час загинуло менше ніж 100 осіб. Так чи інакше, вчені радять триматися якомога далі від конусних равликів.

Зазначимо, що дайвер далеко не перший, хто опинився на волосок від зустрічі з конусним равликом. У 2023 році інша людина викопала конусного равлика на пляжі в Єгипті. На щастя, тоді укусу також вдалося уникнути, проте все це вказує на те, що людям слід триматися якомога далі від незрозумілих черепашок.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перетворили равликів на кіборгів і стали свідками справжнього побоїща.