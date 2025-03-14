Геологический портал в недра Земли: почему самую глубокую дыру в мире пришлось уничтожить (фото)

Исследователи раскрыли тайны Кольской сверхглубокой скважины — самого глубокого портала в кору нашей планеты.

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На первый взгляд Кольская сверхглубокая скважина кажется ничем не примечательной — ржавая, запертая на болотах металлическая крышка, расположенная в морозных глубинах недалеко от границы России и севера Норвегии. Однако так было не всегда, пишет IFLScience.

Десятилетия назад, во время холодной войны, Кольская сверхглубокая скважина была одним из самых впечатляющих искусственных сооружений на Земле, служившим геологическим порталом в недра Земли.

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Насколько глубока Кольская сверхглубокая скважина

Известно, что скважина состояла из многочисленных отверстий, ответвляющихся от центрального отверстия. Самое глубокое из них известно как SG-3 и шло на глубину около 12 263 метров в недра нашей планеты. Однако, несмотря на эти огромные глубины, диаметр отверстия на самом деле не превышал диаметр обеденной тарелки.

Исследователи отмечают, что глубина отверстия эквивалентна высоте гор Эверест и Фудзи, поставленных друг на друга. Более того, глубина скважины также больше самой глубокой точки Тихого океана — Марианской впадины, глубина которой 11 034 метра.

Что такое Кольская сверхглубокая скважина

В 1960-х годах США начали гонку за "самыми глубокими скважинами", в результате был запущен проект Mohole — попытка пробурить земную кору, чтобы получить образцы, добытые с границы между корой и мантией.

Целью проекта было бурение морского дна с корабля около вулканического острова в мексиканском Тихом океане. К сожалению, проект провалился и в конечном итоге был законсервирован после того, как столкнулся с научным противодействием, неэффективным управлением и финансовыми проблемами.

В то же время в СССР дела шли успешнее. 24 мая 1970 года началось бурение самой глубокой скважины в истории человечества, которое продлилось до 1992 года. Увы, распад СССР и нехватка финансирования привели к завершению проекта. Известно, что бурение скважины прекратилось, когда температура на дне скважины достигла невероятных 180 °C, что значительно выше, чем предсказывали модели.

Увы, сегодня самая глубокая скважина в истории Земли заброшена и представляет собой лишь полуразрушенное здание и запертую на болотах трубу. Поскольку место пришло в упадок, в 2008 году Россия объявила, что планирует уничтожить скважину. Некоторые также предполагали, что отверстие было частично заполнено бетоном.

Закрытая болтами скважина на объекте "Кольская сверхглубокая скважина" в 2012 году Фото: Wikimedia Commons

Что обнаружили в самой глубокой скважине Земли

В лучшие годы ученым действительно удалось сделать массу новых научных открытий. Прежде всего, Кольская сверхглубокая скважина раскрыла некоторые бесценные секреты геологии Земли, пройдя около 1,4 миллиарда лет истории Земли.

Исследователи обнаружили, что глубокие породы планеты насыщены водой, что ранее считалось невозможным, поскольку породы были запечатаны под непроницаемым слоем породы. Там также обнаружили 14 видов окаменелых микроорганизмов, не говоря уже о залежах золота, меди и никеля.

Ранее Фокус писал о том, что шахтеры потратили 20 лет на создание самой глубокой в мире искусственной дыры.