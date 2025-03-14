Геологічний портал у надра Землі: чому найглибшу діру у світі довелося знищити (фото)

Дослідники розкрили таємниці Кольської надглибокої свердловини — найглибшого порталу в кору нашої планети.

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На перший погляд, Кольська надглибока свердловина здається нічим не примітною — іржава, замкнена на болотах металева кришка, розташована в морозних глибинах недалеко від кордону Росії й півночі Норвегії. Однак так було не завжди, пише IFLScience.

Десятиліття тому, під час холодної війни, Кольська надглибока свердловина була однією з найбільш дивовижних штучних споруд на Землі, яка слугувала геологічним порталом у надра Землі.

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Наскільки глибока Кольська надглибока свердловина

Відомо, що свердловина складалася з численних отворів, що відгалужуються від центрального отвору. Найглибший із них відомий як SG-3 і йшов на глибину близько 12 263 метрів у надра нашої планети. Однак, попри ці величезні глибини, діаметр отвору насправді не перевищував діаметр обідньої тарілки.

Дослідники зазначають, що глибина отвору еквівалентна висоті гір Еверест і Фудзі, поставлених одна на одну. Ба більше, глибина свердловини також більша за найглибшу точку Тихого океану — Маріанську западину, глибина якої 11 034 метри.

Що таке Кольська надглибока свердловина

У 1960-х роках США розпочали перегони за "найглибшими свердловинами", унаслідок чого було запущено проєкт Mohole — спроба пробурити земну кору, щоб отримати зразки, видобуті з кордону між корою і мантією.

Метою проєкту було буріння морського дна з корабля біля вулканічного острова в мексиканському Тихому океані. На жаль, проєкт провалився і зрештою був законсервований після того, як зіткнувся з науковою протидією, неефективним управлінням і фінансовими проблемами.

Водночас у СРСР справи йшли успішніше. 24 травня 1970 року почалося буріння найглибшої свердловини в історії людства, яке тривало до 1992 року. На жаль, розпад СРСР і брак фінансування призвели до завершення проєкту. Відомо, що буріння свердловини припинилося, коли температура на дні свердловини сягнула неймовірних 180 °C, що значно вище, ніж передбачали моделі.

На жаль, сьогодні найглибша свердловина в історії Землі занедбана і являє собою лише напівзруйновану будівлю і замкнену на болотах трубу. Оскільки місце занепало, у 2008 році Росія оголосила, що планує знищити свердловину. Деякі також припускали, що отвір було частково заповнено бетоном.

Закрита болтами свердловина на об'єкті "Кольська надглибока свердловина" 2012 року Фото: Wikimedia Commons

Що виявили в найглибшій свердловині Землі

У кращі роки вченим дійсно вдалося зробити масу нових наукових відкриттів. Перш за все, Кольська надглибока свердловина розкрила деякі неоціненні секрети геології Землі, пройшовши близько 1,4 мільярда років історії Землі.

Дослідники виявили, що глибокі породи планети насичені водою, що раніше вважалося неможливим, оскільки породи були запечатані під непроникним шаром породи. Там також виявили 14 видів скам'янілих мікроорганізмів, не кажучи вже про поклади золота, міді та нікелю.

Раніше Фокус писав про те, що шахтарі витратили 20 років на створення найглибшої у світі штучної діри.