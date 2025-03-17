Китай готов раскрыть секреты недр Земли: новый корабль может пробурить самую глубокую дыру в океане

В Китае создали корабль, который способен пробурить самую огромную скважину в океане, глубиной около 11 километров.

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Китай намерен отправиться туда, где человечество едва ли когда-либо бывало: ученые стремятся преодолеть земную кору, чтобы добраться к мантии планеты. Чтобы достичь этой амбициозной цели, был создан Meng Xiang — невероятное буровое судно, сконструированное для того, чтобы пробивать километры морского дна, пишет IFLScience.

В случае успеха проекта, ученые надеются раскрыть секреты недр Земли и тектонических сил, формирующих планету. Известно, что Meng Xiang официально вступил в строй в ноябре 2024 года и может похвастаться невероятной способностью бурить даже в самой глубокой точке океана — на глубине до 11 километров под морским дном.

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Отметим, что существует немного других буровых судов, но ни одно из них не имеет таких способностей. Например, японское судно Chikyū способно бурить на предельной глубине в 7 километров, а американское судно JOIDES Resolution может бурить на максимальной глубине в 8,4 километра. Увы, последнее судно было списано.

Известно, Meng Xiang достигает в длину 179,8 метра от носа до кормы, способен быть автономным в течение 120 дней и может вместить команду из 180 человек. На корабле также находятся 9 научных лабораторий, исследующих такие области, как геология, геохимия, микробиология и океанология.

Исследователи отмечают, это далеко не первый раз, когда ученые пытаются подобраться к недрам Земли. Самая глубокая скважина на Земле, также известная как Кольская сверхглубокая скважина, достигает глубины 12 262 метра и находится на севере России. Это на 1 километр глубже, чем потенциал нового китайского судна, однако важно то, что земная кора вне везде однородна и в некоторых областях может быть тоньше.

Например, на суше континентальная кора имеет толщину около 37,5 километра, тогда как океаническая кора часто имеет толщину лишь около 5-7 километров. Существуют также срединно-океанические хребты, где она еще тоньше из-за динамической геологической жестикуляции. Это было использовано учеными, которые намерены достичь недр Земли, пробурив километры коры.

Исследователи полагают, что новое буровое судно может ознаменовать первые шаги человечества к новому рубежу, а также может революционизировать наше понимание структуры Земли, геологии и сил, формирующих нашу планету.

По словам директора Гуанчжоуской морской геологической службы Китая Сюй Чжэньцяна, извлеченные им образцы керна из глубин нашей планеты предоставят ученым всего мира прямые доказательства для изучения тектоники плит, эволюции океанической коры, древнего морского климата и эволюции жизни. Ученые также полагают, что эти данные в дальнейшем помогут нам лучше понять и защитить океаны.

Ранее Фокус писал о геологическом портале в недрах Земли: почему самую глубокую дыру в мире пришлось уничтожить.