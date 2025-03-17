Китай готовий розкрити секрети надр Землі: новий корабель може пробурити найглибшу діру в океані

У Китаї створили корабель, який здатний пробурити найбільшу свердловину в океані, глибиною близько 11 кілометрів.

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Китай має намір вирушити туди, де людство навряд чи коли-небудь бувало: вчені прагнуть подолати земну кору, щоб дістатися до мантії планети. Щоб досягти цієї амбітної мети, було створено Meng Xiang — неймовірне бурове судно, сконструйоване для того, щоб пробивати кілометри морського дна, пише IFLScience.

У разі успіху проєкту, вчені сподіваються розкрити секрети надр Землі й тектонічних сил, що формують планету. Відомо, що Meng Xiang офіційно вступив у дію в листопаді 2024 року і може похвалитися неймовірною здатністю бурити навіть у найглибшій точці океану — на глибині до 11 кілометрів під морським дном.

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Зазначимо, що існує трохи інших бурових суден, але жодне з них не має таких здібностей. Наприклад, японське судно Chikyū здатне бурити на граничній глибині в 7 кілометрів, а американське судно JOIDES Resolution може бурити на максимальній глибині в 8,4 кілометра. На жаль, останнє судно було списано.

Відомо, Meng Xiang досягає в довжину 179,8 метра від носа до корми, здатний бути автономним протягом 120 днів і може вмістити команду зі 180 осіб. На кораблі також розташовані 9 наукових лабораторій, які досліджують такі галузі, як геологія, геохімія, мікробіологія та океанологія.

Дослідники зазначають, це далеко не вперше, коли вчені намагаються підібратися до надр Землі. Найглибша свердловина на Землі, також відома як Кольська надглибока свердловина, сягає глибини 12 262 метри й розташована на півночі Росії. Це на 1 кілометр глибше, ніж потенціал нового китайського судна, однак важливим є те, що земна кора не скрізь однорідна і в деяких областях може бути тоншою.

Наприклад, на суші континентальна кора має товщину близько 37,5 кілометра, тоді як океанічна кора часто має товщину лише близько 5-7 кілометрів. Існують також серединно-океанічні хребти, де вона ще тонша через динамічну геологічну жестикуляцію. Це було використано вченими, які мають намір досягти надр Землі, пробуривши кілометри кори.

Дослідники вважають, що нове бурове судно може ознаменувати перші кроки людства до нового рубежу, а також може революціонізувати наше розуміння структури Землі, геології та сил, що формують нашу планету.

За словами директора Гуанчжоуської морської геологічної служби Китаю Сюй Чженьцяна, витягнуті ним зразки керна з глибин нашої планети нададуть вченим усього світу прямі докази для вивчення тектоніки плит, еволюції океанічної кори, стародавнього морського клімату та еволюції життя. Вчені також вважають, що ці дані надалі допоможуть нам краще зрозуміти та захистити океани.

Раніше Фокус писав про геологічний портал у надрах Землі: чому найглибшу діру у світі довелося знищити.