Великий каньон по края заполнен жидкостью: сколько воды потребуется, чтобы его наполнить

Ученые рассчитали, сколько воды на самом деле может вместить невероятный ландшафт известного во всем мире Гранд-Каньона.

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Сегодня Великий каньон, также известный как Гранд-Каньон, представляет собой захватывающий открытый ландшафт, однако когда-то он был выкован бурными реками Колорадо в течение миллионов лет. Река все еще змеится через каньон, но теперь его красота каньона заключается вовсе не в бурных водах, пишет IFLScience.

Но что, если мы представим Великий каньон, восстановленный и заполненный до краев водой? Сколько на самом деле потребуется жидкости, чтобы до краев заполнить Великий каньон? Ученые наконец-то рассчитали приблизительное количество воды.

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По данным Службы национальных парков, общий объем Национального парка Гранд-Каньон составляет 4,17 триллиона кубических метров воды. Не совсем ясно, к чему относится эта статистика, и она может включать часть большей площади за пределами самого ущелья, но это наиболее близкая к надежной официальной статистике объема Большого каньона.

Отметим, что 1 кубический метр приблизительно равен 1000 литров, это означает, что Великий каньон, вероятно, может вместить около 4,17 квадриллиона литров воды. По данным Геологической службы США, это невероятно огромный запас воды, которого буквально хватит на всех. Ученые отмечают, что общий запас воды на Земле составляет 1 386 000 000 кубических километров воды, при этом 1 335 000 000 кубических километров представляют собой Мировой океан.

Не менее любопытным кажется другое исследование, в котором Зак Филмс рассчитал, сколько потребуется времени, чтобы заполнить Великий каньон. Любопытно, что ученые рассчитали, сколько потребуется времени для заполнения каньона посредством мочеиспускания.

Например, среднестатистический человек выделяет около 1,89 литра жидких отходов в день. Таким образом, Гранд-Каньон получит только около 15,1 миллиарда литров мочи, если все 8 миллиардов человек помочатся в него в течение одного дня. При такой скорости, согласно их расчетам, потребуется около 800 000 лет непрерывного свиста, чтобы заполнить каньон.

Ранее Фокус писал о том, что в самом глубоком наземном каньоне на Земле обнаружено самое высокое дерево в Азии.