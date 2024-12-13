Смятие Земли. Гранд-Каньон когда-то был высокими горами, но превратился в овраги: что произошло

Исследователи обнаружили, что давным-давно Гранд-Каньон вовсе не был землей глубоких оврагов, а местом возвышающихся гор.

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С точки зрения геологии Гранд-Каньон чрезвычайно молод, но даже за свою относительно короткую историю он претерпел кардинальную трансформацию. Миллиарды лет назад каньон вовсе не был землей глубоких оврагов — здесь возвышались горы, пишет IFLScience.

Этот горный хребет известен как горы Вишну. Они уже давно не возвышаются, но свидетельства их существования ученые все еще могут обнаружить в древних кристаллических породах на самом дне Гранд-Каньона. Известные как скалы фундамента Вишну, они являются одними из самых старых пород во всей формации.

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Исследование показывает, что горы образовались около 1,7 миллиарда лет назад в результате тектонического столкновения плит между Североамериканской плитой и ныне утраченной океанической плитой — в результате земная кора смялась, сложилась и выдвинулась вверх, образовав горные хребты. Эти возвышающиеся горы просуществовали более 450 миллионов лет, пока 1,25 миллиарда лет назад не были уничтожены эрозией.

И все же ученые все еще могут отыскать следы древних гор, сохранившиеся в базовых скалах Вишну — базовый слой скал, который сегодня расположен в самой низкой части Большого каньона. Сверху него расположены несколько других слоев скал, которые были созданы в более поздние периоды.

Фотография скал Большого каньона, где каждый слой показывает разный период времени Фото: USGS

По словам ученых, над базовым слоем скал расположен слой, известный как супергруппа Большого каньона, показывающая создание и разрушение раннего континента между 729 и 1255 миллионами лет назад. Эти скалы, как показывают исследования, также содержат доказательства ранней одноклеточной жизни, хотя и образовались до того, как сложная жизнь на планете стала обычным явлением.

Следующий слой — палеозойские пласты, состоящие из слоистых красноватых пород, которые больше всего ассоциируются с современным Гранд-Каньоном. Этот слой является реликтом со времен, когда регион был теплым и неглубоким морем, о чем свидетельствует обилие ископаемых морских существ, застывших в скале.

Далее идет часть истории, касающаяся поднятия плато Колорадо. Это событие изменило силу и течение реки Колорадо: за последние 5-6 миллионов лет река прорезала расширяющееся русло, в конечном итоге образовав Большой Каньон таким, каким мы его знаем сегодня.

Известно, что сегодня длина Гранд-Каньона составляет 446 километров, его ширина достигает 29 километров, а глубина до 1,8 километра. Его огромные размеры подчеркивают огромную мощь реки Колорадо и длительность геологических временных шкалы, вовлеченной в создание каньона.

Ранее Фокус писал о том, что ученые не могут отыскать целый миллиард лет в истории Земли.