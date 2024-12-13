Зім'яття Землі. Гранд-Каньйон колись був високими горами, але перетворився на яри: що сталося

Дослідники виявили, що давним-давно Гранд-Каньйон зовсім не був землею глибоких ярів, а місцем піднесених гір.

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З погляду геології Гранд-Каньйон надзвичайно молодий, але навіть за свою відносно коротку історію він зазнав кардинальної трансформації. Мільярди років тому каньйон зовсім не був землею глибоких ярів — тут височіли гори, пише IFLScience.

Цей гірський хребет відомий як гори Вішну. Вони вже давно не підносяться, але свідоцтва їхнього існування вчені все ще можуть виявити в стародавніх кристалічних породах на самому дні Гранд-Каньйону. Відомі як скелі фундаменту Вішну, вони є одними з найстаріших порід у всій формації.

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Дослідження показує, що гори утворилися близько 1,7 мільярда років тому внаслідок тектонічного зіткнення плит між Північноамериканською плитою і нині втраченою океанічною плитою — в результаті земна кора зім'ялася, склалася і висунулася вгору, утворивши гірські хребти. Ці піднесені гори проіснували понад 450 мільйонів років, поки 1,25 мільярда років тому не були знищені ерозією.

І все ж вчені все ще можуть відшукати сліди стародавніх гір, що збереглися в базових скелях Вішну — базовий шар скель, який сьогодні розташований у найнижчій частині Великого каньйону. Зверху нього розташовані кілька інших шарів скель, які були створені в більш пізні періоди.

Фотографія скель Великого каньйону, де кожен шар показує різний період часу Фото: pandemia

За словами вчених, над базовим шаром скель розташований шар, відомий як супергрупа Великого каньйону, що показує створення і руйнування раннього континенту між 729 і 1255 мільйонами років тому. Ці скелі, як показують дослідження, також містять докази раннього одноклітинного життя, хоча й утворилися до того, як складне життя на планеті стало звичайним явищем.

Наступний шар — палеозойські пласти, що складаються з шаруватих червонуватих порід, які найбільше асоціюються з сучасним Гранд-Каньйоном. Цей шар є реліктом з часів, коли регіон був теплим і неглибоким морем, про що свідчить велика кількість викопних морських істот, застиглих у скелі.

Далі йде частина історії, що стосується підняття плато Колорадо. Ця подія змінила силу і течію річки Колорадо: за останні 5-6 мільйонів років річка прорізала річище, що розширюється, в кінцевому підсумку утворивши Великий Каньйон таким, яким ми його знаємо сьогодні.

Відомо, що сьогодні довжина Гранд-Каньйону становить 446 кілометрів, його ширина сягає 29 кілометрів, а глибина до 1,8 кілометра. Його величезні розміри підкреслюють величезну міць річки Колорадо і тривалість геологічних часових шкали, залученої до створення каньйону.

Раніше Фокус писав про те, що вчені не можуть відшукати цілий мільярд років в історії Землі.