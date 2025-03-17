Великий каньйон до краю заповнений рідиною: скільки води потрібно, щоб його наповнити

Учені розрахували, скільки води насправді може вмістити неймовірний ландшафт відомого в усьому світі Гранд-Каньйону.

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Сьогодні Великий каньйон, також відомий як Гранд-Каньйон, є дивовижним відкритим ландшафтом, проте колись він був викуваний бурхливими річками Колорадо протягом мільйонів років. Річка все ще зміїться через каньйон, але тепер його краса каньйону полягає зовсім не в бурхливих водах, пише IFLScience.

Але що, якщо ми уявимо Великий каньйон, відновлений і заповнений до країв водою? Скільки насправді знадобиться рідини, щоб до країв заповнити Великий каньйон? Вчені нарешті розрахували приблизну кількість води.

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За даними Служби національних парків, загальний обсяг Національного парку Гранд-Каньйон становить 4,17 трильйона кубічних метрів води. Не зовсім зрозуміло, до чого відноситься ця статистика, і вона може включати частину більшої площі за межами самої ущелини, але це найближча до надійної офіційної статистики обсягу Великого каньйону.

Зазначимо, що 1 кубічний метр приблизно дорівнює 1000 літрів, це означає, що Великий каньйон, ймовірно, може вмістити близько 4,17 квадрильйона літрів води. За даними Геологічної служби США, це неймовірно величезний запас води, якого буквально вистачить на всіх. Вчені зазначають, що загальний запас води на Землі становить 1 386 000 000 кубічних кілометрів води, при цьому 1 335 000 000 000 кубічних кілометрів становлять Світовий океан.

Не менш цікавим здається інше дослідження, в якому Зак Філмс розрахував, скільки знадобиться часу, щоб заповнити Великий каньйон. Цікаво, що вчені розрахували, скільки знадобиться часу для заповнення каньйону за допомогою сечовипускання.

Наприклад, середньостатистична людина виділяє близько 1,89 літра рідких відходів на день. Таким чином, Гранд-Каньйон отримає тільки близько 15,1 мільярда літрів сечі, якщо всі 8 мільярдів людей помочаться в нього протягом одного дня. За такої швидкості, згідно з їхніми розрахунками, знадобиться близько 800 000 років безперервного свисту, щоб заповнити каньйон.

Раніше Фокус писав про те, що в найглибшому наземному каньйоні на Землі виявлено найвище дерево в Азії.