Рекордное путешествие наземных позвоночных в истории Земли: преодолели 8000 км океана (фото)

Исследователи только что обнаружили, что игуанам удалось "сплавиться" из Северной Америки на Фиджи — это новый рекорд наземных позвоночных.

Related video

Наземные существа могут уметь плавать, однако они не пересекают океаны самостоятельно. Тем не менее порой явно родственные животные оказываются на огромных расстояниях друг от друга, без какого-либо возможного маршрута для обхода. Самым известным примером, пожалуй, является внезапное появление обезьян в палеонтологической летописи Южной Америки 36 миллионов лет назад — предполагается, что они выплыли в море на какой-то растительности, а затем переплыли Атлантику, не умерев от жажды. Теперь ученые обнаружили нечто не менее любопытное, пишет IFLScience.

В новом исследовании группа биологов из Университета Сан-Франциско утверждает, что прибытие игуан в южную часть Тихого океана, вероятно, можно объяснить только тем, что они "поймали подъем на естественном плоту из Америки". В общей сложности длинна путешествия составила 8000 километров, что является пятой частью пути вокруг планеты, а также рекордным трансокеанским путешествием, совершенным любым наземным животным с позвоночником.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Игуаны — успешное семейство, обитающее на большей части Америки и представленное 45 выжившими видами. Ученым ничего неизвестно о присутствии игуан на других континентах, однако каким-то образом на Фиджи и Тонга сегодня процветают четыре вида игуан, а еще один вымер.

Очевидный ответ заключается в том, что они пришли через Азию, возможно, попав туда в то время, когда континенты были ближе друг к другу. С другой стороны, до того, как Антарктида покрылась льдом, игуаны могли использовать ее как мост в Австралию, а затем в Западную часть Тихого океана. Увы, а все время ученым так и не удалось обнаружить каких-либо свидетельств подобного перехода.

В новом исследовании соавтор исследования Саймон Скарпетт с коллегами исследовали генеалогию генеалогического древа игуан, а также то, какое место в нем занимает фиджийский род Brachylophus. Результаты указывают на то, что фиджийские игуаны на самом деле наиболее тесно связаны с североамериканскими пустынными игуанами. Отметим, ранее ученым не было известно это, а родословная фиджийских игуан отделилась от родственной им линии сравнительно недавно, гораздо ближе к 30 миллионам лет назад.

Игуаны совершили самое длинное трансокеанское путешествие в истории наземных позвоночных Фото: USGS

Теперь ученые утверждают, что фиджийские игуаны пересекли Тихий океан на плотах, выброшенных в море штормами. Отметим, что ранее ученые уже наблюдали, как игуаны совершали более короткие путешествия между Карибскими островами. Теперь команда считает, что именно так животные добрались и до Галапагосских островов.

По словам профессора Калифорнийского университета в Беркли Джимми Макгуайра, то, что игуаны добрались до Фиджи напрямую из Северной Америки, кажется настоящим безумием, однако ученые исключили другие возможные сценарии. Ученые проверили альтернативные модели, включающие колонизацию с соседних участков суши, но пришли к выводу, что они не работают для выбранного временного интервала.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили детенышей розовых игуан, находящихся на грани вымирания.