Рекордна в історії Землі подорож наземних хребетних: подолали 8000 км океану (фото)
Дослідники щойно виявили, що ігуанам вдалося "сплавитися" з Північної Америки на Фіджі — це новий рекорд наземних хребетних.
Наземні істоти можуть вміти плавати, проте вони не перетинають океани самостійно. Проте часом явно споріднені тварини опиняються на величезних відстанях одна від одної, без будь-якого можливого маршруту для обходу. Найвідомішим прикладом, мабуть, є раптова поява мавп у палеонтологічному літописі Південної Америки 36 мільйонів років тому — припускають, що вони випливли в море на якійсь рослинності, а потім перепливли Атлантику, не померши від спраги. Тепер учені виявили щось не менш цікаве, пише IFLScience.
У новому дослідженні група біологів з Університету Сан-Франциско стверджує, що прибуття ігуан у південну частину Тихого океану, імовірно, можна пояснити тільки тим, що вони "спіймали підйом на природному плоту з Америки". Загалом довжина подорожі становила 8000 кілометрів, що є п'ятою частиною шляху навколо планети, а також рекордною трансокеанською подорожжю, здійсненою будь-якою наземною твариною з хребтом.
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Ігуани — успішна родина, що мешкає на більшій частині Америки й представлена 45 видами, що вижили. Вченим нічого невідомо про присутність ігуан на інших континентах, проте якимось чином на Фіджі та Тонга сьогодні процвітають чотири види ігуан, а ще один вимер.
Очевидна відповідь полягає в тому, що вони прийшли через Азію, можливо, потрапивши туди в той час, коли континенти були ближчими один до одного. З іншого боку, до того, як Антарктида вкрилася льодом, ігуани могли використовувати її як міст до Австралії, а потім до Західної частини Тихого океану. На жаль, за весь час вченим так і не вдалося виявити будь-яких свідчень подібного переходу.
У новому дослідженні співавтор дослідження Саймон Скарпетт з колегами досліджували генеалогію генеалогічного древа ігуан, а також те, яке місце в ньому займає фіджійський рід Brachylophus. Результати вказують на те, що фіджійські ігуани насправді найбільш тісно пов'язані з північноамериканськими пустельними ігуанами. Зазначимо, раніше вченим не було відомо про це, а родовід фіджійських ігуан відокремився від спорідненої їм лінії порівняно недавно, набагато ближче до 30 мільйонів років тому.
Тепер учені стверджують, що фіджійські ігуани перетнули Тихий океан на плотах, викинутих у море штормами. Зазначимо, що раніше вчені вже спостерігали, як ігуани здійснювали коротші подорожі між Карибськими островами. Тепер команда вважає, що саме так тварини дісталися і до Галапагоських островів.
За словами професора Каліфорнійського університету в Берклі Джиммі Макгуайра, те, що ігуани дісталися до Фіджі безпосередньо з Північної Америки, видається справжнім божевіллям, проте вчені виключили інші можливі сценарії. Вчені перевірили альтернативні моделі, що включають колонізацію з сусідніх ділянок суші, але дійшли висновку, що вони не працюють для обраного часового інтервалу.
Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили дитинчат рожевих ігуан, які перебувають на межі вимирання.