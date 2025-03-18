40 золотых жил Земли: найдено "сверхгигантское" месторождение драгоценного металла (фото)

Невероятное месторождение было обнаружено в конце прошлого года на территории центрального Китая.

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В конце 2024 года в центральном Китае было обнаружено "сверхгигантское" месторождение высококачественной золотой руды — эксперты считают, оно содержит около 1000 метрических тонн драгоценного металла. Удивительная "золотая" жила была оценена учеными в 600 миллиардов юаней или 83 миллиарда долларов США и, как считают эксперты, могут стать одним из крупнейших и самых прибыльных месторождений золота в мире, пишет Science Alert.

Отметим, что ранее крупнейшим месторождением золота считались запасы драгоценного метала в руднике South Deep, расположенном в Южной Африке. Впрочем, некоторые эксперты все еще не убеждены в масштабах и возможности разработки месторождения. В то же время ученые признают, если месторождение все же будет подтверждено, оно станет крупнейшим в мире.

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Геологическое бюро провинции Хунань объявило об обнаружении 40 золотых жил на глубине 2 километра в северо-восточном уезде Хунань Пинцзян. Считалось, что лишь они содержат около 300 метрических тонн золота, но 3D-моделирование предполагает, что дополнительные запасы могут быть обнаружены на глубине 3 километров.

По словам старателя бюро Чэнь Жулиня, многие пробуренные сегодня керны уже показали видимое золото. На самом деле образцы кернов указывают, что каждая метрическая тонна руды может содержать до 138 граммов золота. Отметим, что это исключительный уровень качества, учитывая, что руда, добытая из подземных шахт, считается высококачественной, если содержит хотя бы более 8 граммов.

Китай уже доминирует на мировом рынке золота, а запасы страны, как считается, на начало 2024 года превышали 2000 тонн. При этом китайская горнодобывающая промышленность вносила около 10 процентов мирового производства.

На этой фотографии, сделанной 20 ноября 2024 года, показаны образцы горных пород, извлеченные из скважины на золотом месторождении Вангу Фото: Dai Bin

Исследователи отмечают, что все еще остается неясным количество не открытых месторождений ценной руды по всему миру. Более того, эксперты расходятся во мнениях о том, достигло ли человечество пика добычи золота. Выкованные в печах звезд задолго до образования Земли, сверкающие жилы нашей планеты являются конечным ресурсом, которому требуются эпохи, чтобы превратиться в легко добываемую форму. В результате некоторые исследователи считают, что мы на самом деле все еще далеки от исчерпания запасов золота, спрятанных в недрах Земли.

К слову, образцы керна, взятые по периферии участка Хунань, намекают на то, что месторождение может простираться даже дальше, чем предполагалось изначально. Простыми словами, новое месторождение может оказаться крупнейшим в мире, по крайней мере из тех, что были обнаружены на сегодня.

Помимо изучения того, как золото образуется естественным образом, ученые также изучают новые вещи, которые можно сделать, чтобы манипулировать драгоценным ресурсом. Исследование, опубликованное в апреле 2024 года, сообщило о создании нового вида двумерного золота под названием "голден", измеряющего всего один слой атомов в высоту, который обладает некоторыми интересными свойствами, не наблюдаемыми в трехмерной форме золота.

Ранее Фокус писал о ток, как возникает золото во Вселенной: с лучшим объяснением этого процесса что-то не так.