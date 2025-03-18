40 золотих жил Землі: знайдено "надгігантське" родовище дорогоцінного металу (фото)

Неймовірне родовище було виявлено наприкінці минулого року на території центрального Китаю.

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Наприкінці 2024 року в центральному Китаї було виявлено "надгігантське" родовище високоякісної золотої руди — експерти вважають, воно містить близько 1000 метричних тонн дорогоцінного металу. Дивовижна "золота" жила була оцінена вченими в 600 мільярдів юанів, або 83 мільярди доларів США, і, як вважають експерти, може стати одним із найбільших і найприбутковіших родовищ золота у світі, пише Science Alert.

Зазначимо, що раніше найбільшим родовищем золота вважалися запаси дорогоцінного металу в копальні South Deep, розташованій у Південній Африці. Утім, деякі експерти все ще не переконані в масштабах і можливості розробки родовища. Водночас науковці визнають, якщо родовище все ж таки буде підтверджено, воно стане найбільшим у світі.

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Геологічне бюро провінції Хунань оголосило про виявлення 40 золотих жил на глибині 2 кілометри в північно-східному повіті Хунань Пінцзян. Вважалося, що лише вони містять близько 300 метричних тонн золота, але 3D-моделювання передбачає, що додаткові запаси можуть бути виявлені на глибині 3 кілометрів.

За словами старателя бюро Чень Жуліня, багато пробурених сьогодні кернів уже показали видиме золото. Насправді зразки кернів вказують, що кожна метрична тонна руди може містити до 138 грамів золота. Зазначимо, що це винятковий рівень якості, враховуючи, що руда, видобута з підземних шахт, вважається високоякісною, якщо містить хоча б понад 8 грамів.

Китай уже домінує на світовому ринку золота, а запаси країни, як вважається, на початок 2024 року перевищували 2000 тонн. При цьому китайська гірничодобувна промисловість вносила близько 10 відсотків світового виробництва.

На цій фотографії, зробленій 20 листопада 2024 року, показано зразки гірських порід, витягнуті зі свердловини на золотому родовищі Вангу Фото: Dai Bin

Дослідники зазначають, що все ще залишається незрозумілою кількість не відкритих родовищ цінної руди по всьому світу. Ба більше, експерти розходяться в думках про те, чи досягло людство піка видобутку золота. Викувані в печах зірок задовго до утворення Землі, блискучі жили нашої планети є кінцевим ресурсом, якому потрібні епохи, щоб перетворитися на форму, яку легко добути. У результаті деякі дослідники вважають, що ми насправді все ще далекі від вичерпання запасів золота, захованих у надрах Землі.

До слова, зразки керна, взяті по периферії ділянки Хунань, натякають на те, що родовище може простягатися навіть далі, ніж передбачалося спочатку. Простими словами, нове родовище може виявитися найбільшим у світі, принаймні з тих, що були виявлені на сьогодні.

Крім вивчення того, як золото утворюється природним чином, вчені також вивчають нові речі, які можна зробити, щоб маніпулювати дорогоцінним ресурсом. Дослідження, опубліковане у квітні 2024 року, повідомило про створення нового виду двовимірного золота під назвою "голден", що вимірює лише один шар атомів заввишки й володіє деякими цікавими властивостями, які не можна спостерігати у тривимірній формі золота.

Раніше Фокус писав про те, як виникає золото у Всесвіті: з найкращим поясненням цього процесу щось не так.