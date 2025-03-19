Огромный вулкан на Аляске готовится извергнуться: активность замечена сразу в двух жерлах

Ученые зафиксировали активность аляскинского вулкана, которая "скорее всего закончится взрывным извержением".

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Огромный вулкан на Аляске Сперр, расположенная в 130 километрах к западу от Анкориджа, демонстрирует необычные уровни вулканических газов около своей вершины и из бокового жерла, которое в последний раз извергалось в 1992 году. Теперь ученые считают, что аляскинский вулкан, вероятно, приближается к своему извержению, пишет Live Science.

В прошлом году вулкан высотой 3 370 метров пережил всплеск землетрясений, а также таяние снега и льда на его склонах, что указывает на движение магмы под поверхностью. По словам экспертов из Аляскинской вулканической обсерватории (AVO), наиболее вероятно, что эти волнения закончатся извержением.

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Теперь ученые фиксируют увеличение риска в сравнении с последней оценкой обсерватории в феврале, которая показала, что вулкан Сперр с одинаковой вероятностью может как закипеть, так и извергнуться. Но теперь, по словам ученого, отвечающего за AVO в Геологической службе США, Мэтта Хейни, наблюдения за увеличением выбросов углекислого газа и диоксида серы вулканом указывают на возможное скорое извержение. Хейни утверждает, что нынешний период беспорядков в конечном итоге, скорее всего, закончится взрывным извержением, как те, что произошли в 1953 и 1992 годах.

Отметим, что оба эти извержения произошли на Кратерном пике — боковом жерле примерно в 3,2 километра от вершины стратовулкана. Ученые считают, что последнее извержение вершины горы произошло более 5 000 лет назад — поэтому ученые не ожидают извержения там. Предполагается, что порода между извергающейся магмой и кратером на вершине хорошо затвердела и магме будет трудно прорваться через нее.

Будущее извержение, как считают ученые, вероятно, произойдет на Кратерном пике, который был активен в последнее время и имеет более легкие пути к поверхности для перемещения магмы. Статистика показывает, что Кратерный пик извергался трижды в течение нескольких месяцев в 1992 году и один раз в 1953 году.

По словам Хейни, в обоих случаях пепел извергался по меньшей мере на 15 240 метров в атмосферу. Один из взрывов в 1992 году отправил облако дрейфовать над Анкориджем, в результате чего город был покрыт слоем пыли толщиной в 3,1 миллиметра. В 1953 году в Анкоридже выпало 6,4 миллиметра пыли.

Если движение магмы под вулканом не успокоится, по мнению Хейни, следующим признаком извержения, вероятно, станет вулканическая дрожь. В отличие от кратковременных, небольших землетрясений, сотрясающих вулкан в прошлом году, вулканическая дрожь — длительная тряска, способная длиться минуты, часы, а возможно и дни. Исследователи также отмечают, что вулканическая дрожь будет означать, что магма поднимается — в таком случае извержение будет неизбежно.

Известно, что в 1992 году вулканическая дрожь была зафиксирована примерно за три недели до извержения горы Сперр. Другой близлежащий вулкан, извергавшийся в 2009 году, гора Ридаут, показывал вулканическую дрожь в течение двух месяцев, прежде чем его вершина сорвалась.

Ранее Фокус писал о том, что цепь островов на Аляске может оказаться вулканом "судного дня".