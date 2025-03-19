Величезний вулкан на Алясці готується вивергнутися: активність помічено одразу у двох жерлах

Учені зафіксували активність аляскинського вулкана, яка "найімовірніше закінчиться вибуховим виверженням".

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Величезний вулкан на Алясці Сперр, що розташований за 130 кілометрів на захід від Анкоріджа, демонструє незвичні рівні вулканічних газів біля своєї вершини та з бокового жерла, яке востаннє вивергалося в 1992 році. Тепер учені вважають, що аляскинський вулкан, ймовірно, наближається до свого виверження, пише Live Science.

Минулого року вулкан заввишки 3 370 метрів пережив сплеск землетрусів, а також танення снігу і льоду на його схилах, що вказує на рух магми під поверхнею. За словами експертів з Аляскинської вулканічної обсерваторії (AVO), найімовірніше, що ці хвилювання закінчаться виверженням.

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Тепер учені фіксують збільшення ризику порівняно з останньою оцінкою обсерваторії в лютому, яка показала, що вулкан Сперр з однаковою ймовірністю може як закипіти, так і вивергнутися. Але тепер, за словами вченого, який відповідає за AVO в Геологічній службі США, Метта Гейні, спостереження за збільшенням викидів вуглекислого газу і діоксиду сірки вулканом вказують на можливе швидке виверження. Гейні стверджує, що нинішній період заворушень зрештою, найімовірніше, закінчиться вибуховим виверженням, як ті, що сталися в 1953 і 1992 роках.

Зазначимо, що обидва ці виверження сталися на Кратерному піку — бічному жерлі приблизно за 3,2 кілометра від вершини стратовулкана. Науковці вважають, що останнє виверження вершини гори відбулося понад 5 000 років тому — тому науковці не очікують виверження там. Передбачається, що порода між магмою, що вивергається, і кратером на вершині добре затверділа і магмі буде важко прорватися через неї.

Майбутнє виверження, як вважають вчені, ймовірно, станеться на Кратерному піку, який був активний останнім часом і має легші шляхи до поверхні для переміщення магми. Статистика показує, що Кратерний пік вивергався тричі протягом кількох місяців у 1992 році та один раз у 1953 році.

За словами Гейні, в обох випадках попіл вивергався щонайменше на 15 240 метрів в атмосферу. Один із вибухів 1992 року відправив хмару дрейфувати над Анкоріджем, унаслідок чого місто вкрили шаром пилу завтовшки 3,1 міліметра. У 1953 році в Анкориджі випало 6,4 міліметра пилу.

Якщо рух магми під вулканом не заспокоїться, на думку Гейні, наступною ознакою виверження, ймовірно, стане вулканічне тремтіння. На відміну від короткочасних, невеликих землетрусів, що стрясали вулкан торік, вулканічне тремтіння — тривале тремтіння, здатне тривати хвилини, години, а можливо й дні. Дослідники також зазначають, що вулканічне тремтіння означатиме, що магма підіймається — у такому разі виверження буде неминучим.

Відомо, що 1992 року вулканічне тремтіння було зафіксовано приблизно за три тижні до виверження гори Сперр. Інший довколишній вулкан, що вивергався 2009 року, гора Рідаут, показував вулканічне тремтіння протягом двох місяців, перш ніж його вершина зірвалася.

Раніше Фокус писав про те, що ланцюг островів на Алясці може виявитися вулканом "судного дня".